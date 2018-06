“Desconozco el paradero de Luis Maida”: Munguía Payés

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo desconocer el paradero del mayor Luis Alfredo Maida Leiva, quien tiene una orden de captura girada por la Fiscalía General de la República (FGR). Maida Leiva, quien fue oficial del Estado Mayor durante la gestión del expresidente de la república Mauricio Funes, presuntamente es una de las personas que entregaron las armas encontradas en la casa de Funes hace dos años.

El viernes pasado se conocieron los delitos de corrupción, peculado y lavado de dinero, presuntamente cometidos por el expresidente Funes. La Fiscalía también informó que empleados del Batallón Presidencial estaban involucrados.

En agosto de 2016, la Fiscalía hizo allanamientos en viviendas y despachos contables relacionados con el empresario y amigo del expresidente Funes, Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”. Una de las viviendas registradas en esa ocasión estaba ubicada en la urbanización Cumbres de Cuscatlán, calle Xochiquetzal, número 76, que es la vivienda de habitación de Funes. Ahí se encontraron decenas de armas de fuego, cajas fuertes, municiones, vehículos de lujo, entre otros objetos. Además, esa noche la Fiscalía encontró un busto de la imagen del exmandatario.

En aquel momento, Funes aseguró que las armas encontradas son legales y que parte de ellas son obsequios por parte de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC).

En 2016, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, confirmó que se hizo dicho “obsequio”. “Quiero dejar claro que la Fuerza Armada le entregó cuatro armas al señor expresidente Mauricio Funes. Armas que nosotros ya no estamos utilizando en este momento”, aseguró.

Según la FGR, las armas de Funes fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de $218,000 en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a $1.

LA PRENSA GRÁFICA consultó, por teléfono, sobre este tema al ministro de la Defensa. David Munguía Payés dijo que desconoce que el mayor Luis Alfredo Maida Leiva haya dado armas a Funes. Además, este periódico le preguntó sobre el paradero de Maida y esto fue lo que respondió:

“Él está de alta acá. Lo que sí sé es que perteneció al Estado Mayor en apoyo al presidente, como lo hacen todos los oficiales que están en el Estado Mayor presidencial”.

-¿Él se encuentra en el país?

-No tengo idea.

-¿No tiene idea de dónde podría estar ?

-No, para nada. Él aún pertenece a la Fuerza Armada, pero en este momento está faltando.

“Él está de alta. Yo no conozco los planes de la Fiscalía. No tengo idea. No tengo comunicación con la Fiscalía”, agregó el ministro Munguía Payés.