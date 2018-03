Descubren a conductor que debe $20,219 en esquelas

Lee también

Conducir con una licencia vencida desde 2004 y con una deuda de esquelas que asciende a $20,219 fue uno de los casos detectados ayer por la Inspectoría General del Viceministerio de Transporte (VMT) y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en un control establecido cerca del kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, dedicado al transporte colectivo.Se trató de Luis Demetrio Parada, conductor de un microbús de la ruta 38-E de Apopa, quien reconoció que tiene vencida la licencia de conducir desde 2004. Al preguntarse cuánto debe en infracciones de tránsito, dijo que alrededor de $18,000, pero la información proporcionada por el VMT al verificar el estado indicó que la deuda es por 418 esquelas que ya se duplicaron por el impago, totalizando $20,219. Además, ayer se le sumó otra de $11.43.“Yo fui uno de los primeros que me quedé sin licencia, entonces por no portar licencia ya uno ya tiene una esquela ganada, así viene uno hasta que se llena bastante de esquelas. Si le ponen una esquela de $34 y el siguiente día le ponen otra es bien ilógico, ¿cómo va a pagar una esquela y otra y otra? Muy altas las esquelas”, alegó Parada.La unidad que conducía fue retenida por la policía hasta que un representante de la ruta o alguien autorizado se presente como responsable para poder retirarla. Los pasajeros tuvieron que bajarse y esperar otra unidad de transporte para seguir con la ruta.Similar fue el caso de Jorge Richard Martínez, de la ruta 45-AB microbús, quien también conducía con licencia vencida y sin carné de motorista que emite el VMT. Su deuda en esquelas asciende a unos $5,000.Aunque molestos por la incomodidad de esperar otra unidad, pasajeros consideran positivos los controles al transporte, para prevenir accidentes viales. “Es bastante importante, porque así dejan de ser los accidentes más seguido, sobre todo en esta área”, dijo Salvador Portillo, usuario de la 45-AB.Aunque identifican a motoristas sin los documentos en regla, solo les aplican otra multa. “Lamentablemente ese es un vacío de ley, no hay una forma o método de presionar al conductor que pague esas multas en el plazo de un año. En este caso la policía lo que hace en algunas ocasiones retiene la unidad en el lugar, baja la gente, la pasa a otra unidad y se le pide al conductor que llame a una persona autorizada con licencia y carné que venga al lugar para entregarle la unidad, y se le ponen las respectivas multas”, expresó Marta Recinos, subinspectora del VMT.Sería la Dirección General de Transporte del viceministerio la que tiene que aplicar una sanción administrativa, como suspender el subsidio al dueño de la unidad por contratar personal sin estar autorizado para conducirla.Además del control de documentos, se realizaron pruebas antidopaje: 32 por alcohol y otras 32 por drogas, las cuales resultaron negativas. La PNC reforzó el control con más elementos, ya que algunos conductores se desviaban del circuito establecido para evadir el control.En general, la policía ha impuesto 45,029 esquelas desde el 1.º de enero hasta el 9 de febrero.