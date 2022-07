Desde antes de Bonnie, al menos 3,000 escuelas en El Salvador tienen techos dañados

Sindicatos de docentes estiman que al menos el 60 % de los cerca de 5,200 centros escolares públicos de El Salvador, es decir, unas 3,000 instituciones, tenían daños en los techos desde antes de la tormenta tropical Bonnie.

Consultados sobre los daños que las lluvias causaron en la infraestructura escolar del país, Francisco Zelada, del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación (SIMEDUCO), indicó que el 60 % de los centros escolares ya tenían averías en techos, mientras que Jorge Villegas, de Bases Magisteriales, calculó que el 90 % ya enfrentaba ese problema. "Me atrevo a decir que lo tienen el 90% de los centros educativos", dijo.

Los sindicatos afirmaron que no ha sido Bonnie la que ha causado los estragos: la problemática data de hace décadas y aseguraron que el problema radica en que nunca han recibido mantenimiento desde que las escuelas fueron construidas.

"El caso más emblemático es el de Zacatecoluca, de la escuela Profesor Saúl Flores. Allí un profesor tomó fotografías del techo, de más de 50 años, y de los ventanales que se quebraron. O sea que el agua entraba por el techo y por los ventanales. ¿Y en qué terminó? En que la exministra (Carla Hananía de Varela) lo que resolvió fue prohibir que los maestros dieran declaraciones a los medios sobre el estado de la infraestructura escolar. Esa fue su decisión. Le prohibió a los directores permitir el ingreso de periodistas a los centros escolares. Es más, le ordenó al director departamental de La Paz que lo amonestara por tomar y divulgar esas fotografías", recordó Villegas.

Para poder hacer "pequeñas reparaciones", como cambio de sistema de inodoros, reparación de fugas en chorros, reparación de goteras, cambio de duralitas quebradas, comprar trapeadores y alcohol gel, por mencionar algunos ejemplos, cada centro escolar recibía $13 anuales por cada estudiante, pero ahora reciben un monto fijo de $1,500 para todas las escuelas por igual. "Pero le estoy hablando de cosas sencillas, ya hablar de cambiar todos los techos es un gasto millonario. Pero ocurre que este año el Ministerio de Educación (MINED) no ha depositado ni un solo dólar de esos $1,500", aseguró.

Para el tercer trimestre del año pasado, la exministra de Educación reveló que el MINED había presupuestado $70 millones para ejecutar en 2022 el programa Mi Nueva Escuela, destinado a mejorar la infraestructura escolar, y así fue aprobado por la Asamblea Legislativa. La ejecución presupuestaria hasta abril, según cifras oficiales recogidas por LPG Datos, revela que la cartera de Estado no había ejecutado un solo dólar de ese dinero.

Además, para todo este años se tienen programados $28.4 millones para rehabilitar infraestructura en centros escolares con riesgo sísmico y vulnerabilidad ambiental, y para reconstruir escuelas dañadas por las tormentas Amanda y Cristóbal, ocurridas en 2020, pero hasta abril no había ejecución. Para el primero tienen asignado $10.4 millones y para el segundo, $18 millones.

La falta de ejecución es palpable: el centro escolar República de Nicaragua, donde labora el profesor Zelada, del SIMEDUCO, es un dolor de cabeza para sus vecinos desde que la tormenta Cristóbal hizo ceder su muro perimetral de contención, a mediados de 2020. "Desde esa época no se reconstruye y cada vez que hay tormenta provoca más deslave de tierra e inundaciones en las casas de los vecinos. Siempre me llaman preocupados, me mandan fotos y videos de todas sus muebles mojados", relató.

Zelada aseguró que desde que comenzó la pandemia, el MINED habilitó formularios en línea para reportar daños en escuelas y cada vez que llueve reportan el mismo muro y las autoridades, hasta la fecha, no han realizado la inspección técnica, por lo que no hay un estimado de cuánto costaría atender este problema. Según dijo, lo último que han logrado es que la alcaldía capitalina pague la mano de obra. El MINED había prometido los materiales, pero no los han recibido.

El ministro interino Mauricio Pineda, afirmó ayer en la entrevista matutina del oficialista Canal 10 que el MINED invertirá $700 millones para mejorar la calidad educativa y que el 60 % de esos fondos (unos $420 millones) serán utilizados para infraestructura. LA PRENSA GRÁFICA buscó al MINED para conocer detalles de las obras proyectadas y en qué centros escolares se ejecutará. Además, solicitó conocer las inversiones hechas en esta materia en la última década, pero al cierre de esta nota no respondió.

Pineda se inauguró en el cargo con el anuncio de una inversión de $44 millones para reparar escuelas. En ese momento, dijo que el actual Gobierno encontró que "más del 60 % de la infraestructura (escolar) presentaba algún daño".

"El problema es que fueron llevados a escuelas que no tenían proyectos de construcción", dijo Zelada, de SIMEDUCO. "Algunos materiales hasta se dañaron. Otros han hecho estorbo, están obstaculizando áreas de recreo", agregó.