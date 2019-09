Desde hace 12 años familia se dedica a la elaboración de centenares de farolitos [FOTOS]

Desde hace más de 20 años Carlos Alberto Arévalo Arévalo está al frente de una carpintería ubicada en la colonia Santa Teresa de Ahuachapán. El carpintero de 48 años de edad fabrica junto a su núcleo familiar y algunos trabajadores de su misma colonia más de 9,000 farolitos de madera de ceiba para la celebración del 7 de septiembre.

“Hace 12 años que comenzamos con la elaboración de farolitos para la noche del 7 de septiembre. Me recuerdo que el primer año que lo hicimos nos costó mucho, no nos abundaba y sentíamos que el trabajo fue en vano” explicó Carlos Alberto al recordar cómo fueron los inicios para la elaboración de este tipo de estructuras.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

Sin embargo al siguiente año, y aprender otras maneras de cómo hacerlos, todo fue más fácil y desde entonces “ha sido como un tobogán” como él lo califica y comenzar las producciones centenarias.

El carpintero explica que entre los principales clientes se encuentran algunas alcaldías de otros municipios, incluso los pedidos han llegado a otros departamentos de la zona occidental como Santa Ana y Sonsonate.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

En la casa taller trabajan unas 22 personas, entre ellas su esposa y sus cinco hijos. “Aquí todos nos involucramos, para este tiempo desde mi hija mayor Yanci hasta Samuel, el más pequeño, nos echamos el hombro para salir adelante con los pedidos” dice Carlos Alberto.

Su esposa Lilian Dalila Acuña de Arévalo de 46 años y sus hijos Yanci Carolina de 27 años, Carlos Alberto de 24, Herbert Leonardo de 14 Saúl Enríquez de 12 y Samuel Antonio de 9, todos de apellido Arévalo Acuña, son quienes ayudan al resto de trabajadores en sus faenas diarias.

“Tenemos diferentes asignaciones por ejemplo mi hijo mayor ya es carpintero y nos ayuda con cosas más delicadas mientras que al más pequeño lo ponemos a que inserte los clavos en las varitas para avanzar en los trabajos” dice el carpintero.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

Sacrificio familiar

Carlos Alberto reconoce que las jornadas de trabajo, que muchas veces superan las 12 horas, han llevado a que se sacrifiquen tiempo de diversión o paseos familiares. “Lo bueno es que todos estamos en un mismo lugar, compartiendo el trabajo aunque eso signifique que no podamos hacer cosas como otras familias como salir a un lugar a disfrutar o sentarnos toda una tarde a ver televisión” explica Carlos Alberto.

Por su parte Ana Lilian manifiesta que a pesar que los días previos a la celebración de Los Farolitos son los más caóticos y estresantes por lo que trata de equilibrar la situación entre los miembros de su familia.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

“Son días de mucho estrés, de horas largas de trabajo y quiérase o no eso al final le pasa la factura a uno pero hacemos el esfuerzo porque sabemos que solamente es una vez al año” explica la mujer.

Añade que a pesar de lo pesado que se vuelve el trabajo son tres últimos hijos no dejan de asistir a la escuela a pesar que eso reduzca las manos para adelantar en el trabajo.

“Eso es una doble herencia que le estamos dejando a los niños, el estudio y que aprendan un oficio. Si no encuentran trabajo de lo que han estudiado saben que el oficio del papá les puede ayudar. Pero el que estemos hasta el cuello de trabajo no significa que dejarán de ir a la escuela, eso no” explica Ana Lilian mira su hija Yanci contesta el teléfono celular que no deja de sonar para hacer más pedidos de farolitos.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

“Aquí todos sacrificamos algo, tiempo, estudios, horas de dormir, entretenimiento pero todo es para ayudarle a mi papá a salir con los pedidos” dice la mayor de las hijas.

Explica que el proceso inicia desde mediados de agosto cuando junto a Carlos Alberto comienzan a visitar a los potenciales clientes y a tomar los pedidos de cada uno de ellos.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

“Tenemos clientes que nos llegan a pedir hasta 1,500 farolitos. Esos son los primeros que sacamos luego vienen los que piden desde 10 hasta 100 faroles, aquí trabajamos haciendo todas las cantidades” explica Yanci mientras contesta una nueva llamada telefónica.

Generadores de trabajo

Sin embargo el trabajo de la elaboración de los farolitos, que el proceso es 100 porciento artesanal, no solamente recae en todos los miembros de la familia. Más de una docena de sus vecinos son los que trabajan en la elaboración de los farolitos que no se limitan a las tradicionales figuras sino que van innovando con otras como estrellas, manzanas, botones de flores, chiles jalapeños, incluso fabrican faroles de 2 metros de alto.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

“Aquí el trabajo es una bendición y una de las alegrías es que podemos compartirlo con nuestros vecinos. Mucho vienen y se hacen parte del trabajo y de la familia, ellos nos ayudan y en más de alguna ocasión hay trabajadores que han salido de algunas situaciones no tan positivas y la carpintería los ha alejado de eso. Lo importante aquí es la gana de trabajar y que tengan disciplina” dice Carlos Alberto.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Miguel Marroquín

Dice que a pesar de lo pesado del trabajo siempre existe tiempo para una taza de café por las tardes o noches y la sana convivencia con su su familia y entre sus empleados.