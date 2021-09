Desechos Plásticos que se convertirán en una tortuga

Envases de bebidas, mascarillas, platos desechables, bolsas, latas y empaques de comida. Entre las rocas, ala orilla del río, por los pasajes, por todos lados. La Playa El Zonte, en La Libertad, es una de las más conocidas de El Salvador, a nivel local e internacional, por sus olas ideales para practicar el surf; sin embargo, su encanto y ecosistema está siendo afectado por la abundante basura que llega al mar.

Es temprano en una mañana soleada, los surfistas ya aprovechan la marea para practicar el deporte. Pero un grupo de turistas de Bélgica, Inglaterra y Suiza han hecho una pausa para acompañar a lugareños y voluntarios de la Fundación Un Pulmón Más en una jornada de recolección de desperdicios.

No son muchos los que han respondido a la convocatoria, se lamentan los organizadores, pero eso no los desanima y luego de dar las instrucciones y repartidos los equipos por diferentes áreas de la zona, salen con sus bolsas en mano para llenarlas todo lo que puedan con basura de plástico, latas y vidrios.

Cada uno de los participantes escudriña minuciosamente el suelo en busca de basura dejada atrás por los irresponsables. Luego de unas horas, las bolsas se van llenando de evidencias que todavía hace falta mucho por concientizar la población sobre lo importante de cuidar el medioambiente.

Andrea Delgado es una de las voluntarias más entusiastas. Camina por donde otros no han pasado, revisa cada rincón y no deja ningún residuo sin levantar por muy minúsculo que parezca.

"Si todos tuviéramos la educación de no tirar la basura en cualquier sitio, esta no fuera arrastrada por los ríos y llegara hasta el mar, causando no solo un d año a la ecología sino, a la larga, a nuestra propia salud", dice Delgado mientra s regresa por otra bolsa que llenar.

Esta actividad se dio en el contexto del Día Mundial de la Limpieza, que se celebra en 150 países por iniciativa del movimiento civil Let’s Do it. A pesar de la pandemia de covid-19, el año pasado participaron a nivel global unos 11 millones de voluntarios y se recolectaron 43,000 toneladas de desechos.

Poco antes del mediodía, los voluntarios han concluido. Son 20 bolsas de basura grande las que están alineadas ante sus cansadas, pero satisfechas miradas. 20 bolsas que ya no contaminarán más en El Zonte sino que tendrán otro destino.

Caleb Padilla, presidente de la Fundación Un pulmón Más, explica que lo que se buscan con el Programa Togu es que todo lo recolectado de desechos plásticos será reutilizado para la elaboración de una escultura de una tortuga de tres metros que se colocará en la zona y será elaborado por la artista Carolina Guerrero.

Además, se desarrollarán talleres de capacitación con las comunidades y, en el futuro, esperan ejecutar un programa de "moneda de intercambio" basado en plástico reciclado por bienes de consumo de la gente local para dinamizar el comercio por medio de la economía circular y motivar a la recolección de desechos.

Como organización Un Pulmón Más han trabajado desde 2017 en El Zonte en temas de liberación de tortugas y conservación de vida marina, pero es recientemente que han implementado el Programa Togu. De pendiendo de los resultados de esta prueba piloto van a replicarlo en otras playas del país.

"La idea es ir acostumbrando a la gente a darle un valor a los desechos plásticos para que sea una playa limpia y al mismo tiempo dinámica en el tema económico", dice Padilla, mientras el proceso de separación de lo recolectado se hace minuciosamente.