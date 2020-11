Desempleo en mujeres aumenta por pandemia

Desde una mirada con enfoque de género, la pandemia está afectando a las mujeres en diferentes ámbitos, incluyendo el laboral, ya que hubo incremento del desempleo femenino por el confinamiento y la crisis económica por el cierre de plazas en el sector formal y medios de subsistencia, en el sector informal.

La crisis ha dejado a 19,484 mujeres sin empleo formal, según revelan los datos de las cotizaciones previsionales publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero, a septiembre de 2020.

Las mujeres significan el 42% del total de cotizantes del sistema previsional salvadoreño, que sumaba a febrero 740,924 empleos. En septiembre, este había caído a 686,034, una baja de 54,890 empleos (un 7.4%).

En el caso específico del trabajo femenino, en febrero había 313,617 mujeres cotizando en las AFP y en septiembre, esa cifra había caído a 294,133.

Estos datos, solo dan un panorama del sector formal, ya que no hay estadísticas de la afectación de las mujeres en el sector informal, pero donde también hubo reducción en las actividades productivas.

Para Carmen Urquilla, Coordinadora del programa de Justicia Laboral de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el desempleo femenino se ha dado principalmente en los sectores de comercio y servicios, donde la fuerza laboral mayoritaria son las mujeres, sectores que también han tenido dificultades para recuperarse en la reapertura. A esto se suma que el Gobierno no implementó un plan social enfocado en las mujeres que les ayudara a paliar la afectación en sus economías.

"Un beneficio que no llegó a la mayoría de mujeres fue el bono de los $300, porque aparecían en los registros del ISSS como empleadas, pero en realidad no estaban recibiendo salarios, porque los contratos se suspendieron. Algunas lograron regresar a sus puestos, pero otras fueron despedidas", sostuvo Urquilla.

Aseguró que debido a que no existe un sistema de protección social definido en la actual administración gubernamental, el Estado no garantizó el derecho al empleo y, en particular, el de las mujeres como población vulnerable.

"El Ministerio de Trabajo no ha hecho una política de protección al empleo, se ha mantenido haciendo las funciones de siempre, no ha cumplido con su rol protector de garantizar los derechos laborales de las personas. Tampoco hacen inspecciones para garantizar que las empresas implementen medidas de bioseguridad", sostuvo.

Por su parte, Rosibel Flores, consultora especialista en género, afirmó que "en los centros laborales, las mujeres son las primeras que despiden, por considerar que los hombres tienen mayor capacidad de producción.

"Algunas empresas no consideran que muchas mujeres son jefas de hogar, por tal razón están al cuido de sus hijas e hijos, por lo que muchas veces se ven obligadas a solicitar permisos laborales para atención de salud, educación u otra razón relacionada a sus hijas e hijos, así como el cuido de personas adultas mayores. Este factor, las empresas lo consideran como pérdida de producción", dijo.