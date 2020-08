Deseo de aprender a leer fue una pesadilla para Marielos

Lo que debían ser jornadas de estudio y aprendizaje se convirtieron en horas de terror para Marielos (nombre ficticio). Su padrastro aprovechaba para sentar a la niña, de 13 años, en sus piernas y cometer agresión sexual. El sujeto abusó de la niña durante más de un año y medio. La sede fiscal de Ahuachapán acusó a José Amelio Rodríguez Palacios, de 45 años, del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada y el Juzgado de Sentencia ahuachapaneco le impuso una pena 13 años de prisión tras el juicio.

A través de las investigaciones se estableció que el hombre se aprovechó de la ilusión de aprender a leer y escribir que tenía Marielos para cometer el delito.

En la acusación fiscal, se incluyó el relato de la menor, quien describió cómo la entonces pareja sentimental de su mamá la obligaba a sentarse en sus piernas y comenzaba a "manosearla "durante lo que, se supone, serían jornadas de estudio.

"La niña buscaba la manera de aprender a leer y escribir y fue entonces que el padrastro se ofreció a enseñarle, pero las intenciones del hombre realmente eran otras" comentaron los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez y la Adolescencia y la Mujer en su relación familiar, de Ahuachapán.

Agregaron, que en reiteradas ocasiones la menor de edad intentó no continuar con la situación y hasta llegó a desistir de aprender a leer y escribir, pero la presión de su mamá y los engaños del padrastro hacía que confiara en él nuevamente. "El agresor frente a su pareja era una cosa hasta parecía que en verdad estaba interesado en que la menor aprendiera, pero cuando estaban solos volvían las agresiones", dijeron los fiscales.

Cansada de los abusos, Marielos decidió romper el silencio y contarle a su mamá todo lo que pasaba con su padrastro, sin embargo, no le creyó y la sacó de su vivienda. "Ella no le creyó. Le dio la espalda a su propia hija. Le dijo que todo era una mentira y cuando enfrentó a su pareja el hombre le dijo que todo lo que la niña decía era falso y que no entendía por qué había inventado una cosa así, si su deseo era que ella se superara en la vida. Entonces, la mamá decidió correrla de la casa", detalló el fiscal.

Marielos buscó refugio con una persona que la apoyó para que denunciara a su padrastro. "Ella encontró la ayuda y amor en otra mujer que no era su mamá. La otra señora le dijo que debía de enfrentar a su expadrastro y debía hacerlo a través de la vía legal y es de esa manera que acuden a un puesto policial y denuncian lo que había pasado" manifestó el fiscal.

Además de procesar a Rodríguez Palacios en las investigaciones la Fiscalía encontró suficientes argumentos para ordenar la captura de la mamá de Marielos, por el delito de abandono y desamparo de personas. "Durante la Vista Pública la mamá de la niña fue condenada a tres años de cárcel que fueron reemplazados por trabajos de utilidad pública pero el hombre fue sentenciado a 13 años de cárcel por la agresión sexual" comentó el fiscal.

"Ahora Marielos está bajo el cuido del Estado y ha avanzado en el mundo de las letras y los números, bajo el cuido de unas nuevas personas que le brinda la protección y dedicación que no encontró con su familia biológica", concluyó el fiscal ahuachapaneco.