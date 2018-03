Deserción de 14,000 estudiantes por pandillas

Lee también

Las pandillas provocaron que el año pasado aproximadamente 14,000 estudiantes abandonaran los centros escolares donde estaban inscritos. Así lo confirmó ayer el ministro de Educación, Carlos Canjura, durante la firma del convenio de seguridad escolar que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada realizarán este año en coordinación con el Ministerio de Educación.“El dato exacto no lo tengo, pero según estimaciones que hemos hecho en el Ministerio de Educación, el año pasado tuvimos la deserción de al menos 36,000 estudiantes. Entre esos casos, al menos 14,000 eran estudiantes que desertaron por amenazas de pandillas. Nos parece una cantidad importante a la que le estamos dando la debida atención para evitar que este año se repita”, dijo el ministro de Educación.Por su parte, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que con el convenio firmado ayer, 1,500 policías serán desplegados en el interior, exterior y alrededores de los centros educativos para brindar seguridad a los estudiantes de los municipios priorizados en el plan El Salvador Seguro.“Este día (ayer) hemos firmado un convenio para continuar con los esfuerzos del año pasado y así evitar la deserción de estudiantes. Los procedimientos serán los mismos del año pasado, pero hay garantías de que la deserción no será igual porque están dando resultados las acciones del plan El Salvador Seguro”, dijo el ministro de Seguridad.El director de la Policía, Howard Cotto, detalló que los 1,500 policías serán desplegados en 1,250 centros escolares del país y que en cada uno de esos centros también serán desplegados miembros de la Fuerza Armada.“Serán 1,250 centros educativos en los que vamos a brindar seguridad perimetral. Los policías no solo estarán en el lugar para garantizar seguridad en los corredores escolares, es decir, los caminos por donde los estudiantes pasan para ir al centro escolar, sino que también trabajarán en programas de prevención social de la violencia, como lo hicimos el año pasado”, dijo Cotto.El director de la Policía agregó que entre los programas de prevención que dirigirán están el Programa de Resistencia a las Pandillas (GREAT), a través del cual los policías imparten charlas sobre las consecuencias de pertenecer a una pandilla o cometer actos ilícitos. Asimismo, el Programa de Educación Vial y el Programa por Una Cultura de Paz.Otro de los programas es Ligas Atléticas Policiales (LAP), en el que los agentes organizan, coordinan e instruyen en torneos deportivos.De acuerdo con el director de la Policía, los agentes asignados a la seguridad escolar han recibido talleres y capacitaciones para desarrollar actividades con los estudiantes.Cotto también confirmó que el año pasado fueron asesinados nueve maestros y 71 personas que en su DUI decía que eran estudiantes.