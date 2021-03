Desmienten a defensores en caso sobre El Mozote

Los querellantes en el proceso judicial sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños y la defensa de las víctimas reaccionaron a las declaraciones que dieron los abogados defensores de los militares, en una entrevista brindada a LA PRENSA GRÁFICA.

Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal María Julia Hernández, querellante en el caso, manifestó que los abogados dijeron mentiras y que lo único que demostraron es que no conocen el proceso.

Los defensores de los militares, los abogados Adrián Meléndez y Rodolfo Garay, aseguran que solo se han encontrado 226 osamentas en El Mozote y que no se han realizado las prueba de ADN para determinar sus muertes.

Sobre ello, Medrano aclaró que "todas esas son mentiras. Ellos están tergiversando los hechos. Yo creo que ellos no han leído el proceso, hay como 400 osamentas que se han recuperado. En otros casos donde no hay cuerpos es porque la Fuerza Armada quemó muchos cadáveres. Hay abundante prueba testimonial, documental y pericial que demuestra lo contrario. También hay análisis de ADN de los que han podido identificarse".

Krissia Moya, abogada defensora de las víctimas de El Mozote, considera que los abogados no han leído el proceso y que necesitan hacer algo para devengar sus honorarios.

"Siempre en los procesos se trata de negar los hechos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños. Es lamentable que los abogados aún no hayan leído todo el proceso, pues muchas de las víctimas sí han sido identificadas incluso con ADN. Siguen teniendo una dificultad como profesionales del derecho como tal y es comprensible, porque ellos lo hacen porque como abogados deben devengar sus honorarios. Tratan de seguir negando lo que pasó, no es por ignorancia que lo hacen", aseguró.

Sobre la recusación del juez que presentaron Garay y Meléndez porque consideran que el juez debe excusarse del caso, la parte querellante manifestó que dichos argumentos basados en la tesis que realizó el juez Jorge Guzmán en 1993, no tienen motivación jurídica ya que es juez de oficio y el código lo protege porque en ningún momento ha adelantado criterio.

"Estos señores tienen derecho a defender a los militares, pero no tienen argumentos sólidos para refutar lo que es irrefutable. No tienen ni argumentos de los hechos, mucho menos para recusar al juez. Me parece que está bien que los expongan ante la opinión pública para que vean la clase de defensores que tienen estos militares, que no tienen ninguna estrategia jurídica para defender a los imputados", aseveró Medrano.

Moya argumenta que el juez en el momento de su tesis ni se imaginaba que se involucraría en el caso. "El juez dio su opinión en aquellos tiempo sobre su postura y es lógico decir que en ningún momento él pensó llegar a ser juez y mucho menos conocer del caso", expuso.

Sobre el proceso, este día juramentarán a la perito Paloma Soria Montañez, propuestas por los querellantes. Ella realizará un estudio especializado sobre violencia sexual de las víctimas del conflicto armado. Medrano informó que en el expediente hay muchos testimonios de víctimas que fueron violadas por varios soldados del Batallón Atlacatl.

Aún no hay fecha para la vista pública.