Desorden por centralización de vacunación contra covid-19

El transporte habilitado para las personas citadas a la primera jornada de vacunación contra el coronavirus en el Hospital El Salvador, colapsó. Las personas convocadas a este vacunatorio fueron adultos mayores de 70 años que recibirían su primera dosis de CoronaVac, así como personas con enfermedades crónico degenerativas.

Ayer martes, en una entrevista televisada por Canal 10, el ministro de Salud Francisco Alabí detalló que estarían funcionando 22 estaciones de vacunación en el lugar. De acuerdo con las indicaciones giradas por las autoridades estatales vía twitter y en la plataforma web vacunacioncovid19.gob.sv las únicas formas para llegar al lugar serían por medio del transporte habilitado en Metrocentro, Multiplaza, Plaza Mundo Apopa, Plaza Mundo Soyapango y Plaza Merliot, centros comerciales pertenecientes al Grupo Roble.

Las medidas de distanciamiento y bioseguridad recomendadas desde el inicio de la pandemia se olvidaron en estos puntos de transporte. A las 7:30 a. m. el punto de traslado habilitado en el parqueo S2 de Multiplaza tenía una aglomeración de más de 200 personas, mientras que en Metrocentro aumentó a más de 500.

En Multiplaza los adultos mayores se subían con dificultad a los microbuses, que llevaban entre 9 y 11 personas; la desventaja de estar de pie por al menos dos horas se veía compensada por estar esperando en la sombra del parqueo.

Las personas de este grupo poblacional son las que sufren mayor mortalidad frente a la enfermedad del coronavirus.

En Metrocentro, las personas esperaban sin orden, muchas llegando desde las 6:00 a. m para no perder sus citas, fueron recibidas sin indicaciones o guías de las autoridades. A media mañana, el presidente Nayib Bukele giró nuevas indicaciones via Twitter, autorizando la llegada al vacunatorio en transporte privado, además se habilitaron buses del transporte público para agilizar el traslado.

Esto también causó contrariedad entre indicaciones. El comisionado de la Policía Nacional Civil, Milton Salguero, quien brindaba seguridad en Multiplaza, detalló que las indicaciones continuaban siendo las mismas, y las personas debían llegar al punto de transporte para ser trasladados y recibir la vacuna.

Una situación similar se observó en Plaza Mundo Soyapango. "Los vigilantes nos están diciendo que avancemos, ‘¿Para qué va a guardar distancia aquí si en el microbús van a ir todos juntos?’ eso nos dice. Pero cuido es cuido, y el cuidado es personal, y nosotros queremos que nuestra abuela esté segura", detalló la acompañante de una septuagenaria que hacía fila en Plaza Mundo para abordar el transporte que la llevara al vacunatorio.

Sandra Silva, otra adulta mayor que buscaba trasladarse desde Plaza Mundo al centro de vacunación detalló que a pesar de llegar temprano no logró irse en el transporte, "yo vine temprano para ser de las primeras, pero vengo y me encuentro con esta situación aquí. Ya me están doliendo las rodillas de tanto estar parada", expresó.

Las aglomeraciones y la falta de control generaron accidentes en las gradas eléctricas de los centros comerciales, descompensación, insolación y crisis nerviosas. El grupo de población citado fue la tercera edad, una gran parte de este sector también sufre enfermedades crónico degenerativas.

El dolor de rodillas y articulaciones era común entre las personas que esperaban traslado hacia el Hospital El Salvador, al ocupar centros comerciales como puntos de encuentro, los adultos mayores debían subir gradas eléctricas constantemente y permanecer de pie por horas antes de transportarse.

Para poder acceder al transporte, debían primero hacer una fila, y en casos como en metrocentro esperar bajo el sol, pasar a verificación de datos para comprobar que sí estaban programados y luego iban ser trasladados a diferentes lugares hasta llegar a los buses o microbuses, explicó una acompañante de una adulta mayor.

Los adultos podían ser acompañados en el transporte y la vacunación según la dificultad que presentaran, detallaron algunos asistentes, pero el personal de salud se negó a confirmar el dato en todos los centros de traslado.