"Desorganización total" en el Hospital Amatepec

Ya comenzaron a llegar los pacientes positivos de covid-19 al Hospital Amatepec, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), situado en Soyapango, pero el personal de enfermería no ha recibido directrices claras sobre cómo debe manejar esos cuadros clínicos ni mucho menos ha recibido el equipo especial para poder acercarse a ellos, denunciaron ayer.

"Queremos dejarle claro a la población salvadoreña que nosotros estamos en toda la disponibilidad de trabajar, queremos ayudar al presidente (Nayib) Bukele a que esta pandemia se reduzca en el grado mayor posible; sin embargo, queremos denunciar que la dirección local del hospital, la jefa general de enfermeras, no está acatando la orden del presidente de darnos los equipos de protección personal", denunció la enfermera auxiliar Ana Campos.

"Estamos trabajando bajo una desorganización total", agregó.

Las enfermeras detallaron que no tienen claro los horarios de sus jornadas laborales, las cuales se están alargando; tampoco hay suficiente personal para que apoye con la supervisión de todas las acciones ejecutadas en el marco de atención a estos pacientes.

Son tres pacientes en estado crítico los que reportaba el Gobierno hasta las 6:30 de la noche de ayer. Las enfermeras que protestaron ayer por la mañana en las afueras del referido centro hospitalario, sin embargo, aseguraron que han llegado ocho pacientes positivos al coronavirus SARS-Cov-2 en estado crítico.

"El hospital se ha convertido en un centro de atención solo de positivos, aquí no hay ningún sospechoso. Ayer estuve yo de turno y vinieron pacientes de FOSALUD que no fueron recibidos porque no reunían los requisitos, y un requisito fundamental del hospital es que sea (un paciente en estado) crítico", señaló Campos.

Las enfermeras reiteraron que su vocación es servir a la población enferma, pero con la garantía de las condiciones necesarias para no terminar infectadas. Tanto así que se mostraron dispuestas a alquilar una casa de habitación exclusivamente por el período que dure la emergencia nacional, para evitar llegar a sus casas y de esa forma reducir las probabilidades de contagiar a sus familias.

Las autoridades del Seguro Social respondieron en horas de la tarde con la entrega de insumos: zapateras, guantes, trajes de bioseguridad. El ISSS prometió más entregas en los próximos días para toda su red hospitalaria. "Gracias a nuestro personal de enfermería por su vocación y entrega. Ustedes hacen posible que muchos pacientes reciban atención de calidad", escribió en su cuenta de Twitter la titular del ISSS, Delmy Cañas de Zacarías.