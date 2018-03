Despedidos de VECA encuentran apoyo en ARENA; los de la alcaldía de Santa Ana, en el FMLN

Lee también

El diputado del FMLN, Nelson Quintanilla, acompañó una petición de trabajadores de la alcaldía de Santa Ana para que citen al edil de ARENA,Mario Moreira, a la comisión de trabajo y previsión social de la Asamblea Legislativa por supuestos despedidos de más de 60 empleados y otras supuestas violaciones a derechos sindicales.Ayer, la diputada de ARENA, Alejandrina Castro, también respaldó a ex empleados de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) para que la empresa les pague de forma completa sus indemnizaciones. Los exempleados han denunciado que la empresa, que fue financiada por ALBA Petróleos, solo busca cancelar una parte del monto adeudado.Quintanilla alegó que ARENA está haciendo un manejo "politiquero barato de ARENA" y que no es cierto que el FMLN no se pronuncia. Aseguró que la comisión de trabajo ha perdido un informe al Ministerio de Trabajo para decidir si llaman a representantes de VECA.