Despedidos de secretarías disueltas por Bukele deben ser reubicados o indemnizados, dice Arzobispo de San Salvador

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas hizo este domingo un llamado al gobierno de Nayib Bukele para que garantice la “estabilidad laboral” de los empleados públicos y dijo que “las personas que trabajaban en Secretarías que han sido cesadas” deben ser “reacomodadas” atendiendo a la jurisprudencia salvadoreña.

“Tendrán que reubicarlos a todos ellos, si cesa la institución no deben cesar en su trabajo… si no se pudiera, se les deberá indemnizar. Es su derecho”, dijo el líder religioso en la conferencia episcopal.

Un día después de la toma de posesión del nuevo Gobierno fueron disueltas por orden de Bukele las secretarías Técnica, de Transparencia, de Inclusión Social, de Gobernabilidad y de Vulnerabilidad. El martes, Casa Presidencial confirmó el despido de todos los que laboraban en dichas instituciones.

El jueves, José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), también dijo que hacer despidos masivos no es adecuado y pidió al gobierno que revise cada perfil para respetar los debidos procesos de ley.

En tanto, Escobar Alas también instó hoy a la aprobación de la Ley del Servicio Público que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa y con la que se busca evitar contratos irregulares en el Estado o despidos injustificados en cada cambio de administración. “Ojalá se aprobara cuanto antes para que ya no haya más dificultad”, dijo.

Alas también se refirió a los despidos de familiares de funcionarios del gobierno anterior. Consideró que el nepotismo “es una situación que se ha venido dando siempre a tal punto que casi para unos parecía normal, pero no lo es”.

“Pensaría que el tiempo de nepotismo ya pasó, que ya estamos en otros tiempos y no tiene lugar”, mencionó.

Por otra parte, agregó que “las personas que están trabajando modestamente” y son “empleados con salario modesto haciendo su labor, no tienen por qué ser despedidos”. “Esperaría que este gobierno no lo haga, con la sensibilidad social que tiene, y si hay alguien que se ha despedido que se reintegre si no tiene ninguna vinculación”, pidió.