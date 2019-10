"Despenalizar el aborto en México ha sido una tragedia

[email protected]

Desde abril de 2007, en la Ciudad de México está aprobada la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, algo que el médico Miguel Ángel Salazar Vásquez asegura ha sido una tragedia, dado que permitió que se legalizara lo que en el pasado estaba en la clandestinidad: las clínicas que practican la interrupción de los embarazos.

¿Qué se debe entender como embarazo inesperado?

Es un embarazo que ocurre en circunstancias difíciles y que en su momento no fue planeado, por lo que a la madre se le dificulta atender debidamente a un bebé por todo lo que significa.

En ocasiones se asocia únicamente a violaciones

Pero no es lo único, también está vinculado a una situación económica, a no estar informado a las alternativas que hay para poder espaciar los nacimientos, como los métodos de reconocimiento de la fertilidad, o el usar un método anticonceptivo que falla. Entonces son circunstancias en las que las mujeres han estado intentando evitar un embarazo por algo, porque ya tiene más hijos o porque su situación económica no es estable entonces se presenta ese acontecimiento tan grande que es tener un bebé.

A nivel internacional muchas organizaciones luchan por despenalizar el aborto en algunas circuntancias. Como organización, cuál es su visión de esa lucha

Son grupos que están manipulados por organismos internacionales. ¿Cuál es su finalidad? Reducir la tasa de población en los países en vías de desarrollo, los cuales, son una amenaza para los países que piensan que los recursos naturales, la cultura, la mano de obra, debe ser para algunos muy pocos. Esta grave injusticia tiene su aplicacion práctica a través de la promoción del aborto. También se persigue implantar la cultura de muerte y el desprecio a la vida.

En México, el aborto ha sido despenalizado por tres causales. ¿Qué ha significado para el país?

Nos ha costado mucho a la sociedad mexicana, particularmente a la sociedad de la Ciudad de México, pues estamos viviendo una tragedia porque los pretextos que se usaron para despenalizar el aborto, embarazo por una violación, por aspectos de salud de la madre y las malformaciones en los bebés, llevó a que en el 2007 se llevara a cabo la práctica del aborto sin la pena que le corresponde. Es decir, el aborto sigue siendo un delito, pero se le quita la pena a toda mujer que tome la decisión de abortar antes de la semana 12 de la gestación o por las situaciones anteriores, algo que cae en el absurdo. Lo que hizo el aborto legal es legalizar la clandestinidad de las clínicas.

¿Cuál fue la visión de los gobernantes en México para despenalizar el aborto?

Desgraciadamente los Gobernantes en la Ciudad de México lo que hicieron fue no darle alternativas a las mujeres que tienen una problemática determinada y en lugar de apoyarla para que la pueda resolver y atender de una manera integral lo único que le ofrecieron fue acabar con la vida de su hijo, asesinar al bebé dentro de su vientre aun y cuando habían muchas más alternativas.

¿A su criterio, despenalizarlo lo vuelve legal?

Se quitó la pena, pero no es legal. Lo que pasa es que se difunde esa idea para creer que es bueno cuando no lo es.