Despiden a tres empleados  de la alcaldía de Santa María

Tres empleados de la comuna de Santa María, departamento de Usulután, denunciaron que fueron despedidos por el alcalde Roberto Navas, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien asegura que estas personas no aparecen inscritos en la planilla municipal.

Los trabajadores afirmaron que han sido despedidos de forma verbal, que no han recibido carta de despido y que les adeudan cinco meses de salarios que la administración anterior no les pagó.

“No quieren atendernos y lo que queremos es la carta de despido y que busquen el acta del acuerdo para que vean que sí aparecemos, que estábamos contratados. Entramos por acuerdo de concejo y solo queremos que hagan las cosas legales” expresó uno de los despedidos, que asegura haber trabajado al menos ocho meses en dicha comuna.

Al respecto, Navas declaró que estas personas no podían ser considerados como empleados municipales porque no aparecían en planilla.

"Quizás fueron contratados temporalmente pero no han sido considerados como empleados y solamente entregaron documentos pero no están nominados, no hay registro de ellos” señaló el funcionario.