Despiden a víctimas de alza homicida

El Salvador llora a todos sus muertos. Los de las últimas 96 horas, los de una jornada violenta sin precedentes que convirtió al sábado 26 de marzo en el día más violento registrado con 62 víctimas. A cuatro de este grupo comenzaron a despedirlos este lunes 28, cuando la ola de violencia pareciera haber mermado ya. En el territorio, el Gobierno ha diseminado militares y policías y ha cercado colonias y celebra la baja de los homicidios. Mientras, en los funerales y los cementerios, 89 familias no celebran nada. Ellos lloran y se hacen preguntas. "¿Por qué?" es la más recurrente. No entienden por qué mataron a los suyos.

En Sonsonate, al occidente del país, familiares, amigos y conocidos se preguntan por qué mataron a Maritza Elizabeth Ramos Carías. Fue en la tarde del sábado cerca de su vivienda en el cantón Pushtán, municipio de Nahuizalco. Tenía 40 años, era madre de dos hijas, "iba de la casa al mercado y del mercado a la casa", explica un familiar.

La víctima fue atacada con arma de fuego en las inmediaciones de su vivienda. "Sucedió como a unas tres cuadras de la casa de ella", dice un testigo. El hecho ocurrió en una vereda que conduce al cantón. El lugar, dijeron, se caracteriza por ser solitario.

El entierro de Maritza fue en el cementerio municipal de Sonsonate, la cabecera departamental. La misa de cuerpo presente, sin embargo, se celebró en la Iglesia San Juan Bautista de Nahuizalco, donde vivía. Pero el acto fue compartido por dos familias. La de Maritza, por un lado; y la de Yansi Lizeth Zacapa Lena, de 32 años, por el otro. A Yansi también la mataron ese sábado negro. Fue a la 1:00 p. m. Tenía 32 años. No había recorrido más de 200 metros desde que salió de casa cuando le dispararon. Iba a dejar una hoja de vida, para aplicar a un trabajo. "No entendemos cómo pudo pasarle eso a ella si no se metía con nadie", dijo una pariente. Yansi deja un hijo huérfano. Su familia y amigos la despidieron cargando rosas blancas.

Adiós, Maritza. La víctima, de 40 años, deja dos hijas y muchas preguntas sobre su asesinato.

Cerca de casa

A José Luis Hernández, de 51 años, vendedor de pan, también lo mataron cerca de la puerta de su casa. A 20 metros, según un testigo. Ocurrió frente a la iglesia Príncipe de Paz, de la colonia Palmeras, municipio de Tacuba, Ahuachapán. Siempre al occidente del país, pero los registros de las autoridades los ubican de extremo a extremo. Solo los registrados el sábado 26, el día más violento de los últimos 20 años, ocurrieron en 12 de los 14 departamentos del país.

El cuerpo de José Luis fue enterrado en el cementerio general del municipio. En el cortejo fúnebre, aferrados al ataúd, lloraban sus seres queridos. En el cementerio, sobre el féretro, lloraban la esposa e hijos de Hernández, quienes cuestionaban por qué le habían arrebatado la vida a José Luis, a una persona que describieron como "humilde, trabajador, y que no le debía nada a nadie".

Los homicidios registrados desde el viernes 25 (14) ya alertaban un repunte inusual en las cifras de violencia, que desde la llegada de Nayib Bukele ha tenido desplomes históricos. Lo del sábado, para los expertos, también es histórico. Es la cifra máxima registrada en los últimos 20 años, desde que se lleva un registro diario de asesinatos. La última, con diez escalones menos, fue registrada hace siete años, el 23 de agosto de 2015, durante el primer año de gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Para esa época, el Gobierno implementaba una batalla sin cuartel contra las pandillas. Siete años más tarde, el Gobierno de Bukele asegura tener el control del territorio, y por eso el repunte de la violencia es inexplicable. O puede ser explicable, según los expertos. "A diferencia de la práctica habitual de ocultar los muertos en fosas clandestinas, en este caso, el abandono de los cadáveres, en calles tiene la intencionalidad (de las pandillas) de recordarnos su capacidad", dijo a LA PRENSA GRÁFICA la experta en seguridad Jeannette Aguilar.

Un ejemplo de esto son las víctimas de Nahuizalco y Tacuba. Pero quizá el más vistoso haya sido el cadáver de una víctima todavía sin identificar encontrado sobre el baipás que conduce hacia el Puerto de La Libertad, promocionado por el Gobierno por ser la carretera de acceso al proyecto Surf City. La racha de violencia, sin embargo, a juzgar por los datos que poco a poco van soltando las autoridades, o los deudos, llegó cerca de las casas, de las familias, de las comunidades que no entienden qué ha pasado y, por las condiciones actuales, temen.

Vela. El cuerpo de Carlos Humberto Valiente, empleado de la alcaldía de San Luis Talpa, La Paz, fue velado ayer. Su homicidio ocurrió el sábado por la noche fuera de su casa.

"Él era muy querido"

La familia de Carlos Humberto Valiente, por ejemplo, tampoco entiende qué pasó. Carlos tenía 46 años y era empleado de la comuna de San Luis Talpa, en La Paz. "Él era bien querido entre la gente del mercado, era bien bromista y cada vez que llegaba era alegría con las vendedoras", dicen.

Carlos fue asesinado el sábado en la colonia Narváez, afuera de su casa. Estaba viendo televisión, cuando sujetos desconocidos lo llamaron por su nombre desde la calle. Cuando salió, le dispararon. "Él salió a la puerta y se bajaron desde un carro y le dispararon, por suerte no estaba ninguna niña con él, porque tiene a dos hijas ya señoritas. A él nunca lo habían amenazado, ni tampoco tenía problemas con nadie. Al final será la justicia terrenal y divina la que se encargará de los que hicieron esto", mencionó un familiar.

La misa de cuerpo presente se celebró en la parroquia San Luis Rey de Francia. Luego, el cortejo recorrió las principales calles, pasando frente a la alcaldía y el mercado.

Como en Nahuizalco, como en Tacuba, como en el resto del país, su familia también exige justicia. A la fecha, no hay capturas para ninguno de estos casos.

Despedida. En el cementerio de Nahuizalco, Sonsonate, fue sepultada ayer Yensi Lizeth Zacapa Lena, de 32 años. Fue asesinada cuando se dirigía a dejar un curriculum para optar a un trabajo.