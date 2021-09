"Despiden empleados municipales que no tienen la ideología de Nuevas Ideas": concejal de la alcaldía de Estanzuelas

Al menos 15 empleados de la alcaldía de Estanzuelas, en Usulután, que fueron despedidos de sus cargos el martes 31 de agosto, se presentaron la mañana del 1 de septiembre al palacio municipal para solicitar les notifiquen de manera oficial la separación de sus puestos de trabajo.

El grupo de trabajadores acusan al alcalde Salvador Quintanilla, del partido Nuevas Ideas, de "despidos de forma verbal, arbitrarios e injustificados".

Foto LPG/ Maynor Lovo.

Aseguraron que fueron llamados de manera individual al despacho municipal y Quintanilla les informó sobre sus despidos. “Viene desde mayo (movimientos internos), primero nos cambiaron de trabajos administrativos a operativos, después nos pidieron renunciar voluntariamente y ayer (martes) nos dijeron que estábamos despedidos y que había sido una decisión tomada en concejo”, expresó Gustavo Ramírez, quien hasta ayer se desempeñó como el encargado de la unidad de medio ambiente de la municipalidad.

Efraín Guzmán, regidor suplente del partido ARENA y exalcalde de la ciudad, señaló que los despidos no cumplieron los protocolos adecuados. “Son despidos arbitrarios porque en el concejo no se ha conocido en ningún punto de agenda que van a despedir trabajadores. Hasta fue sorpresa. Es político (motivo) porque despiden gente que no tiene la ideología de ellos (Nuevas Ideas)”.

Foto LPG/ Maynor Lovo.

Marina Turcios, llegó a la alcaldía para iniciar temprano sus labores como ordenanza, pero le informaron que estaba despedida y que no podía tomar sus herramientas de trabajo. Los exempleados, que tenían entre seis y 15 años de laborar en la alcaldía, piden formalidad en los despidos, solicitan sean notificados de manera escrita y justificada.

Se intentó conocer la versión del alcalde Salvador Quintanilla, pero al notar la presencia de los medios de comunicación abandonó el lugar en un vehículo de la municipalidad sin brindar declaraciones y en la alcaldía dijeron que nadie más está autorizado para hablar sobre el tema.