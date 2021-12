Despidos de jefaturas en el Consejo Nacional de la Judicatura

Varios despidos fueron realizados en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ayer por la tarde, así lo confirmaron numerosos empleados de la institución.

Aseguran que varios fueron obligados a renunciar bajo el argumento que "son cargos de confianza".

"Le están pidiendo la renuncia voluntaria a todas las jefaturas y personas responsables de coordinaciones", aseguró un empleado que prefirió no ser identificado por temor a represalias.

Según información proporcionada por otra empleada, entre los cargos que fueron a deponer son jefaturas de Informática, Unidad Técnica Jurídica, oficial de Información, jefatura de Unidad Psicosocial, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), encargado de Transporte, encargado de Área de Activo Fijo, jefe Unidad Técnica de Selección, directora de la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ) y algunos encargados de área.

Otra trabajadora que fue obligada a renunciar pero que no firmó el documento dijo que son varios lo que no firmaron y que presentarán una demanda, ya que se violentó el debido proceso y el derecho de audiencia. Aseguró que es mentira que sean puestos de confianza los que se han cambiado y que sea por la edad, ya que han despedido a personas mayores y jóvenes.

"Pueden tener ya a la gente que van a poner, pero, ¿qué experiencia pueden tener? No piensan en la institución, no piensan en la gente, deberían ser cuidadosos si van tomar estas decisiones pero que sean correctos, que hagan el debido proceso", denunció otro empleado que no firmó la renuncia.

LA PRENSA GRÁFICA se contactó con el presidente del CNJ, Miguel Ángel Calero para saber su versión de los hechos y emitir su postura, y dijo que el área de comunicaciones informaría sobre la situación. "Lo que sucede es que ha habido retiro voluntario, son personas que llevan alrededor de 31 años y ya cumplieron la edad máxima para poder ejercer su trabajo", aseguró la encargada de comunicaciones de la institución.

En la misma tarde de los despidos, la página web de la institución dejó de funcionar.