Desplazamiento forzado continuó durante régimen de excepción

Al menos 69 salvadoreños tuvieron que dejar su hogar para huir del acoso de las pandillas o de las autoridades de seguridad pública en los primeros dos meses del régimen de excepción, según el más reciente informe de Cristosal, que recopila las violaciones a derechos humanos cometidas hasta el 25 de mayo del presente año.

Según el informe, entre el 27 de marzo y el 25 de mayo, cuando ya estaba vigente el régimen de excepción promovido por el gobierno para combatir la delincuencia y la violencia generada por las pandillas, la organización registró 69 personas afectadas por desplazamiento forzado interno, es decir, salvadoreños que tuvieron que dejar su lugar de residencia y buscar uno nuevo salvaguardar su vida.

"En su mayoría (estas personas desplazadas) se vieron obligadas a moverse de su lugar de residencia por la violencia generada por pandillas, mencionando más como agresores a la Mara Salvatrucha (42.7 %) y a la Pandilla 18 (34.2 %); pero cabe destacar que un 5.1 % señalaron como actores de violencia a servidores públicos, es decir, agentes del Estado"expone el informe.

Lo anterior indica que algunas de las personas que se avocaron a Cristosal para denunciar el desplazamiento y pedir ayuda señalaron a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) como agresores.

"Los policías y miembros de la Fuerza Armada entraron en mi casa acusándome de pertenecer a pandillas, en ese momento me agarraron, me golpearon enfrente de mi familia y me tiraron a la cama del pick up, me dijeron que iba a quedar detenido por ser miembro de estructuras de pandillas. Me llevaron a tres delegaciones pero ninguna quiso dejarme detenido por no poseer antecedentes penales, además porque el investigador de mi caso llamó a sus compañeros para decirles que yo era víctima en un proceso penal, solo por esa razón me llevaron nuevamente a mi casa; quedé muy mal hasta vomitando sangre. Han seguido llegando, insultándome y destruyendo mis cosas, tengo miedo de que me lleven", expuso una de las víctimas en una de las denuncias recopiladas por Cristosal.

La organización destaca que en estos casos recopilados han sido afectados 40 mujeres, 27 menores de edad y dos hombres adultos. Algunos de ellos han huido incluso "de manera preventiva", porque tienen temor de ser capturados. "La mayoría de estas víctimas de desplazamiento viven en comunidades de alto riesgo y en situación de pobreza, por lo que en este contexto han sido estigmatizados por las autoridades y corren riesgos de sufrir detenciones arbitrarias", añaden.

MUERTES EN PENALES

El tercer informe de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción hecho público por Cristosal ayer también documenta la muerte de 20 privados de libertad que murieron en distintas prisiones del país después de ser capturados.

De estos 20 casos, 12 corresponden al penal de Izalco, seis al penal de Mariona y una en un puesto policial y otra en un centro de detención no determinado. "Al menos en diez de los casos se evidenciaron lesiones que llevan a presumir homicidios violentos; dos fallecieron porque no se les proveyó de medicamentos; dos por presunta tuberculosis, lo que denota falta de atención en salud oportuna; una por infarto durante la detención en la bartolina policial; y en cinco casos no se cuenta con datos sobre la causa de muerte", expone la organización.

LA PRENSA GRÁFICA logró documentar hasta inicios de esta semana la muerte de 44 salvadoreños en distintos centros penales, todos capturados durante el régimen de excepción. Al menos seis de ellos tenían golpes y señales de haber sido torturados.