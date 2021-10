Desplazamiento forzado y desapariciones están relacionados

Pese al Plan Control Territorial, los desplazamientos forzados a nivel interno siguen y están ligados al fenómeno de las desapariciones. Esa es la conclusión de un grupo de organizaciones sociales que han llevado el tema hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que esperan que con ello el estado salvadoreño ponga manos a la obra para acabar con la problemática.

Según las cifras más recientes brindadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), durante los últimos cinco años, entre 2016 a 2020, la institución había registrado 643 casos de desplazamiento forzado interno a nivel nacional que habían afectado a 1,666 personas. Además, en el primer trimestre de este año se habían contabilizado cerca de 30 casos, pero las cifras después de eso no se han actualizado porque no existe un registro consolidado del fenómeno y porque los afectados muchas veces se resisten a denunciar por miedo a represalias.

Para Zaira Navas, de Cristosal, el fenómeno del desplazamiento forzado está ligado a las desapariciones de personas, que en lo que va de 2021 (1,192 casos, según la Fiscalía hasta el 13 de octubre) ha reportado un aumento de casi el 80 % respecto a 2020 (662 en todo el año).

"Se trata de personas que son amenazadas o que ya han sufrido la ejecución, desaparición o vulneración de su integridad física o de alguno de sus familiares. Personas que han recibido amenazas y que optan por huir del territorio donde viven", declaró Navas.

La especialista dijo que la situación se agrava por la falta de datos, pese a que la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno exige la creación de registros.

"Pareciera que el fenómeno se oculta y que no se vincula intencionalmente cuando son encontrados los cuerpos. Las instituciones no llevan estadísticas o no quieren reportar la causa por la cual desapareció, lo cual conlleva a no tener datos sobre cuántas de esas víctimas perdieron la víctima tras ser obligadas a desplazarse", agregó Navas.

Comcavis Trans, que trabaja con población LGBTI, dice que tienen su propio registro cien grupos familiares afectados. "La gente busca a las organizaciones ante la falta de respuesta del Estado. Hemos escuchado de estas familias que cuando se acercan a Fiscalía y Policía no son tomadas en serio porque pertenecen a la población LGBTI. Hay más víctimas, pero no se acercan por miedo, y si no denuncian se convierten en víctimas potenciales de desaparición", expuso Karly Lemus.

NO ATENDER ES TORTURA

Sonia Rubio, representante de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), aseguró que tocaron el problema de las desapariciones en El Salvador en una audiencia especial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se pidió al gobierno dejar de ser "reactivo" y pasar a ser "propositivo".

"Lo que se debe procurar es atender íntegramente a las víctimas, que también son los familiares de los desaparecidos. La misma ONU ha dicho que en estos casos no saber de sus familiares es equiparable a una tortura, y eso debe evitarse. Debería ponerse todo en función de atender a las víctimas y no criminalizarlas", declaró.

En la audiencia de la CIDH realizada el pasado jueves 21 de octubre, la comisionada Margarette May Macaulay increpó al gobierno en el tema y preguntó "por qué no pueden hacer lo mismo (con las desapariciones) que hacen con los homicidios", en relación a la reducción estadística de este último delito y fue ella quien también aseguró que el gobierno salvadoreño siempre ha trabajado este tema desde una óptica de reacción, nunca de prevención.

La CIDH y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a través de su relatora presidenta, Carmen Rosa Villa, ofrecieron la semana pasada a la representación del Estado salvadoreño la asistencia técnica para generar e implementar medidas preventivas contra la desaparición forzada, apoyo a las víctimas y la lucha contra la impunidad, pero para ello es necesario que El Salvador avance en la ratificación de los convenios internacionales en este apartado.