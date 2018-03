Desplegarán soldados en perímetro del zoológico

Lee también

El perímetro que rodea al parque del Zoológico Nacional será militarizado, según anunció ayer la titular de la Secretaría de Cultura (SECULTURA), Silvia Elena Regalado, al salir del interrogatorio en la Fiscalía General de la República (FGR), por la muerte del hipopótamo Gustavito.De acuerdo con la secretaria, es necesario desplegar agentes de los cuerpos de seguridad en los al rededores del zoológico, para evitar que personas cometan atentados en contra de los animales que se encuentran en el parque.“Ya nos reunimos con el director de la Policía Nacional Civil (PNC), el señor Howard Cotto, para solicitarle que nos envíe policías que cuiden en los al rededores del zoológico. Nos hace falta reunirnos con el ministro de la Defensa (David Munguía Payés), para que también nos apoye enviando a elementos militares”, dijo la secretaria.La razón por la que la secretaria de Cultura ha solicitado apoyo de los cuerpos de seguridad es porque sigue sosteniendo que, a pesar de que Gustavito estaba enfermo y murió a causa de una hemorragia pulmonar, según la necropsia, también fue atacado por personas desconocidas con objetos cortopunzantes durante el miércoles por la madrugada, la semana pasada.“Es una de las líneas de investigación que Gustavito fue atacado, eso aún no ha sido descartado por la Fiscalía”, dijo la secretaria, aunque también reconoció que días antes de su muerte Gustavito había presentado síntomas de un bloqueo estomacal.Antes de lo que reveló la necropsia, las autoridades del Zoológico y de SECULTURA habían atribuido la muerte del hipopótamo únicamente a un ataque con armas cortopunzantes (picahielos). Regalado aseguró que sostiene la versión de que el hipopótamo fue atacado, porque recibió un informe en el que se detallaba que Gustavito tenía laceraciones en diferentes partes de su cuerpo.“En el informe que recibí de los biólogos y veterinarios se describía que Gustavito tenía algunas laceraciones en su panza. Yo vi algunas fotografías y luego también vi que en su cavidad bucal tenía heridas. Yo vi algunas heridas en sus cachetitos, por estas heridas Gustavito sangraba”, dijo la secretaria, y agregó: “Estas laceraciones y hematomas, según nos explicaron los biólogos, no podrían haber sido provocadas por caídas, aquí hubo algo más”.Sobre el interrogatorio que los fiscales de la unidad de medio ambiente le hicieron, la secretaria dijo que no podía dar detalles, aunque dijo que se siente en paz porque, según su análisis, los veterinarios y personas que estaban pendientes de Gustavito actuaron de forma profesional.“A Gustavito lo cuidaban personas muy comprometidas y veterinarios profesionales que hacen su mejor esfuerzo. Ellos actuaron oportunamente. Eso me hace sentir en paz”, dijo la secretaria.La versión de la secretaria sobre la muerte de Gustavito, según dijo, es la misma que dio el director del Zoológico, Vadlen Henríquez, el miércoles, cuando fue interrogado por los fiscales.“No hay contradicción en las versiones, porque no hay varias versiones, hay solo una. Otras personas especulan con otras supuestas versiones”, dijo.La secretaria de Cultura también dejó claro ayer que el Zoológico no será cerrado a consecuencia de la muerte del hipopótamo, y tampoco por la petición pública que han hecho algunas personas a través de vigilias afuera del parque y a través de las redes sociales.A pesar de eso, Regalado también reconoció que las condiciones de los animales que se encuentran en el parque deben mejorar.“En ningún momento se ha pensado en cerrar el Zoológico. Tenemos que transformarlo para mejorarlo, porque sí se necesita mejorar las condiciones en que se encuentran los animales. Eso no quiere decir que estén mal y que pasan hambre, o cosas similares”, declaró la secretaria.Para Regalado, una de las muestras de que las autoridades tienen la capacidad de atender a los animales del Zoológico Nacional es el presupuesto aprobado para la alimentación, que asciende a $900,000 cada año.Esa cantidad de dinero, según la secretaria, alcanza para una alimentación balanceada de todos los animales que se encuentran en el zoológico.“Tenemos un equipo de personas muy comprometidas que trabajan en el zoológico y tres veterinarios profesionales. Además de otras personas que colaboran, como los cuidadores. Aparte del presupuesto para los sueldos de estas personas que trabajan en el parque, hemos hecho una inversión de $900,000 para la alimentación de los animales. Es decir, se les atiende bien con los recursos que se tienen. Hay capacidad para mantener y cuidar a las especies que tenemos”, dijo.