Después del llamado no se deben hacer reformas”

Sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recae todo lo relacionado con procesos electorales que se desarrollan en el país. La magistrada Ana Guadalupe Medina aseguró que como organismo garante estarán atentos a que los partidos cumplan con lo que la Sala de lo Constitucional ha establecido para que se dé a conocer los financistas, aunque reconoce que ellos no pueden decidir sobre la deuda política porque es competencia del Ministerio de Hacienda. En la siguiente entrevista también expresa su negativa a que haya reformas electorales tras la convocatoria a elecciones que harán el miércoles.

¿Está preparado el TSE para hacer hoy la convocatoria a elecciones?

Si, totalmente. En cumplimiento del artículo 169 del Código Electoral, la convocatoria a elecciones se realizará el próximo 4 de octubre, tal cual está programado en el Calendario Electoral que ejecuta la institución. En esa fecha, el TSE convocará al cuerpo electoral a las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa e integrantes de los concejos municipales, a celebrarse en el país el domingo 4 de marzo de 2018.

Con la convocatoria a elecciones el 4 de octubre los partidos podrán pedir el siguiente día hasta un 75 % de lo que reciben de deuda política, ¿pueden acceder a ella los partidos?

La Constitución de la República en su artículo 210 determina que el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes. El tema del anticipo de deuda política está regulado en el artículo 55 de la Ley de Partidos Políticos, en donde se señala que cada partido político o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 70 % de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado.

Este artículo establece que el anticipo a que tengan derecho, así como la cuantía que se pagará por los votos, se determinará en la fecha de la convocatoria a elecciones y podrá solicitarse desde el día siguiente. Sin embargo, hay que considerar que una resolución de la Sala de lo Constitucional condicionó el desembolso del financiamiento público que reciben los partidos a que estos entreguen la información del origen y destino de los fondos con que financiaron sus campañas electorales en 2014 y 2015. Esto incluye la suspensión del anticipo de la deuda política.

Es preciso aclarar que no corresponde al TSE hacer efectiva la deuda política ni el anticipo sobre la misma, ya que el TSE se limita a extender a solicitud de los partidos interesados la certificación sobre el número de votos válidos que hayan obtenido en la última elección para utilizarla en sus gestiones ante el Ministerio de Hacienda.

En la Asamblea se discute iniciativa para pedir al TSE que dé una prórroga para inscribir coaliciones. ¿Qué opina de eso? ¿Apoya que se dé más tiempo?

Lo ideal para el TSE es que no se dieran reformas electorales un año antes de las elecciones. En el caso particular que se discute, soy de la opinión que después de la convocatoria a elecciones, ya no deberían hacerse reformas.