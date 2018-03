Destituyen a cinco dirigentes del Movimiento PNC

Lee también

El Tribunal Metropolitano Disciplinario de la Policía Nacional Civil (PNC) decidió ayer destituir a cinco policías por dirigir el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) y por incitar a miles de agentes para que apoyaran las marchas hacia Casa Presidencial y exigir bonos trimestrales de $500 y aumentos salariales. Así lo confirmó uno de los destituidos y secretario general del movimiento, Marvin Reyes.Tras la destitución, los cinco agentes fueron expulsados de la corporación policial ayer por la noche, aunque la resolución aún puede ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones.“Todavía no está en firme la destitución, hoy nos han notificado, todavía puede ser apelada en los próximos tres días hábiles ante el Tribunal de Apelaciones de la Policía. Lo vamos a hacer, aunque no sabemos todavía cuánto tiempo va a tardar eso”, dijo el secretario del movimiento a las 9 de la noche, cuando salió de la audiencia, que duró más de ocho horas, interrumpida por recesos.Reyes agregó que, en su opinión, la destitución es también un mensaje a todos los miembros del movimiento para que desistan de marchar y exigir bonos y aumentos salariales.“El tribunal ha demostrado esta noche que es parcial y lo que está dando a entender es que los demás compañeros deben dejar de exigir sus derechos, quedarse callados y simplemente aceptar el maltrato y el abuso de sus superiores, porque de lo contrario terminarán como nosotros, destituidos”, dijo Reyes.Nuvia de León, uno de los cinco agentes destituidos, calificó de “hipócrita” la resolución que emitió el tribunal.“Esta es una acción hipócrita en contra de los que hemos sido destituidos. Es hipócrita porque el tribunal dice defender los derechos y dice ser imparcial, pero esta resolución demuestra que no lo es”, dijo De León.Los cinco agentes fueron procesados luego de que el 27 de enero de 2016 se reunieron con el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y con representantes de la Policía, como el comisionado Bartolo Evaristo Padilla Campos y el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, después de una marcha en la que participaron más de 1,000 policías, custodios de centros penales y familiares, para entregar un documento en el que exigían bonos trimestrales, aumento salarial y denunciaban a algunos jefes policiales.La Inspectoría General los acusó de haberse organizado en contra de las autoridades y de marchar y abandonar el servicio policial. Asimismo, los acusó de impedir el libre tránsito de la población en la alameda Enrique Araujo y avenida Revolución, de San Salvador, durante las marchas.