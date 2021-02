Desvirtúan recursos de inconstitucionalidad

Los diputados Carlos Reyes y Rodolfo Parker desvirtuaron los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados ante la Sala de lo Constitucional por sus candidaturas a la reelección para el periodo 2021-2024.

"La ley nos dice que cada vez que vamos a ingresar a un puesto público debemos presentar nuestras propiedades e ingresos ante Probidad y en mi caso ellos tienen la información", dijo Reyes.

Parker, por su cuenta, mencionó que se trata de falsas acusaciones, dado que "no he hecho absolutamente nada".

"Dicen muchísimas cosas pero no presentan ninguna evidencia. Obviamente están mintiendo. No se puede probar lo que materialmente no existe, no se puede acusar a nadie de lo que no ha hecho", afirmó ayer el pedecista.

La impresión de papeletas para diputados por San Salvador de momento se encuentra paralizada dado que Nuevas Ideas no ha notificado sobre el sustituto de Walter Araujo.