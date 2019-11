Detectan 80 casos nuevos de VIH en la zona oriental

Entre enero y octubre de este año, el Ministerio de Salud (MINSAL), descubrió a 80 nuevos portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en los cuatro departamentos de la zona oriental. Esta cifra es 23% más que la registrada en el 2018, cuando se descubrieron 65 casos de nuevas infecciones de VIH.

Estadísticas del MINSAL indican que San Miguel es el departamento con la mayor cantidad de nuevos casos, con 39, seguido por Usulután con 17 y Morazán con 16; y por último La Unión con solo ocho casos.

Los nuevos casos han sido descubiertos en jornadas de tomas de muestras, destinadas exclusivamente para la detección del virus, que se realizan periódicamente en establecimientos de salud; así como en análisis realizados a los donadores de sangre y en los controles que se les lleva a la población de alto riesgo.

Blanca de Santos, referente del Programa de VIH de la región oriental de salud, explicó que aunque siempre se registran nuevos casos entre la población en general, la epidemia afecta mayoritariamente a los grupos de mayor riesgo o población clave.

"La población clave son los privados de libertad, los hombres que tienen sexo con hombres y las trabajadoras sexuales" dijo la epidemióloga y añadió que son los hombres quienes se contagian más que las mujeres.

Cada vez que se detecta un nuevo caso de VIH, el sistema nacional de salud lleva a cabo un proceso que inicia con la información y la consejería que se le brinda a las personas que han resultado positivos a la prueba de anticuerpos para la detección del virus.

En esta fase, la persona recibe la información básica sobre las enfermedad y los cuidados que deberá tener para que su calidad de vida no decaiga.

Posteriormente, se vincula a este paciente con los servicios de salud, para que le realicen las pruebas de los conteos de la carga viral y del CD4 (molécula de función inmunitaria).

Al completar los exámenes, a los pacientes se les comienza a brindar los medicamentos antirretrovirales.

De Santos explicó que no todos los casos diagnosticados completan este esquema de atención médica, pues hay personas que no son notificadas y por lo tanto no pueden recibir su tratamiento.

En muchos casos, esto se debe a que las persona que se practican los análisis no brindan una dirección correcta o un número telefónico para poderlos contactar, por lo que no se les puede informar de los resultados.