Detectan a 150 con fiebre

En las últimas dos semanas, empleados de salud, entre ellos médicos contratados por la alcaldía de San Miguel, han detectado aproximadamente a 150 personas con alta temperatura en los puntos de desinfección instalados en las entradas de la ciudad y en la zona de los mercados.

"No puedo garantizar que estas personas tienen covid-19, pero lo cierto es que tenían alta temperatura. El protocolo ideal sería que estuviera el Ministerio de Salud ahí (en puntos de desinfección) y los sometieran a las pruebas, pero como no nos acompañan, los remitimos a la Unidad de Salud de su municipio, pero nadie garantiza que esa persona vaya a consultar", dijo el alcalde Miguel Pereira.

Añadió, que a esas personas, no se les ha permitido el ingreso a la ciudad o a los mercados. Según el alcalde mucha gente llega de otros municipios a comprar a la ciudad de San Miguel y en algunos casos a adquirir productos que no son de primera necesidad. "Si tuviera las facultades constitucionales como alcalde para cerrar el perímetro y quedarnos solo los migueleños, lo haría. Hay algunos que vienen solo a comprar un protector para el celular", añadió el munícipe. El personal de Salud que se encuentra en los controles cuestiona a las personas sobre los motivos de su visita a San Miguel y sino cuentan con una adecuada explicación, no pasan el control sanitario de cada sector.