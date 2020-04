Detención arbitraria es que un policía se lleve a alguien porque "no le cae bien", dice asesor jurídico de Presidencia

El asesor jurídico de la Presidencia Javier Argueta defendió nuevamente este lunes las privaciones de libertad que el Gobierno está realizando a través de los cuerpos de Seguridad a personas que supuestamente violan la cuarentena domiciliar obligatoria para prevenir el covid-19.

Argueta dijo, en entrevista en el Noticiero Hechos AM de Canal 12, que dichas retenciones no son arbitrarias y tampoco constituyen una sanción sino más bien una medida contra la pandemia. "La Sala (de lo Constitucional) lo tomó como si fuese una sanción, pero nosotros lo tomamos como medida sanitaria", mencionó.

La Sala de lo Constitucional dijo que el Gobierno no puede realizar detenciones por irrespetar la cuarentena si no hay una ley que lo dictamine y pidió legislar al respecto. Argueta asegura que está contemplado en la Ley de Emergencia Nacional.

"Detención arbitraria es que alguien diga que va para el súper y confirme que va para el súper y el policía viene y dice lo voy a llevar por un elemento subjetivo como que no le cae bien", dijo el asesor de la Presidencia.

Sobre el joven que fue baleado por policías en San Julián (Sonsonate), Argueta dijo que están investigando lo ocurrido y que si se deduce que fue un accidente no habrá responsabilidades para con el agente que disparó con el arma de fuego; y en caso de que determinen lo contrario se le aplicará un proceso penal y administrativo. La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que el hombre herido "no se considera ofendido". Las lesiones ocurren días después de que el presidente Nayib Bukele ordenara a los cuerpos de Seguridad endurecer los controles y mencionar que no le importaría si alguien se quejaba porque "le doblaron la muñeca".

Argueta dijo hoy que este tipo de casos es "aislado" y que no pueden usarse como pretexto para frenar las peticiones del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa durante la emergencia por coronavirus.

Además, Argueta considera que el Ejecutivo está cumpliendo la ley y no es cierto que actúen como si no tuvieran límites. "Si no hubiese límites no estuviéramos quizá quejándonos y dictando todo vía decreto ejecutivo", dijo.

La Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de cuatro días de la Ley de Emergencia Nacional mientras discute modificaciones a la prórroga que el Gobierno pidió por treinta días que incluye toques de queda y decomiso de vehículos.