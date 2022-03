Un motorista queda detenido y dos en libertad, previo a la audiencia de Catalino Miranda

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador tiene programado para las 12:00 del mediodía de hoy instalar la audiencia inicial en contra del empresario de transporte público, Catalino Miranda, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de resistencia agresiva y desórdenes públicos.

Según la Fiscalía, el delito de resistencia agresiva contra Miranda está argumentado en que la noche de su captura, el 12 de marzo pasado, Miranda intentó arrebatarle a los agentes policiales unas placas que antes habían sido retiradas de algunas unidades.

Mientras que el ilícito de desórdenes públicos es porque el imputado se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba supuestos desórdenes con la utilización de las unidades, sostiene la Fiscalía.

Miranda fue llevado hoy al juzgado fuertemente custodiado por elementos policiales:

#ÚltimaHora El empresario Catalino Miranda fue llevado hace unos minutos al Centro Judicial Isidro Menéndez bajo una fuerte custodia policial. Hoy al mediodía se realiza la audiencia inicial en su contra, por los delitos de resistencia al arresto y desórdenes públicos: pic.twitter.com/DhFzu8syYp — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 18, 2022

PRIMERA RESOLUCIÓN EN CONTRA

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó la prisión preventiva en contra de Hermel Ernilson Castro Sorto, uno los motoristas capturados junto al empresario de transporte público Catalino Miranda, acusado de posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.

"Se obtuvo el resultado buscado por la representación fiscal el cual es pasar el presente caso a la etapa de Instrucción con la medida cautelar de la detención provisional", sostuvo el fiscal del caso.

Según la Fiscalía, uno de los elementos de prueba pericial contra el imputado es que una de las placas de circulación no era original.

Castro Sorto fue capturado el sábado 12 de marzo junto a dos motoristas más de la ruta 42, 42-B y 7.

"Como representación fiscal nos sentimos satisfechos en vista que se ha garantizado, en el presente proceso, la petición solicitada", concluyó el fiscal.

La audiencia contra las otras dos personas aún no ha finalizado. Para las 12:00 del mediodía el juzgado también tiene programado desarrollar la audiencia inicial en contra de Catalino Mirando, quien ya se encuentra en el Centro Judicial Isidro Menéndez.

Un grupo de personas se han presentado al Centro Judicial Isidro Menéndez para mostrar su apoyo al empresario Catalino Miranda, que esta tarde enfrentará audiencia inicial por los delitos de resistencia y desórdenes públicos. pic.twitter.com/oXbECYWByl — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 18, 2022

OTROS DOS IMPUTADOS QUEDAN LIBRES

Mientras que para los imputados Romel Iván Aquino Barrera y José Félix Hernández Castillo, el juzgado otorgó la suspensión condicional del procedimiento durante un año y seis meses. Este está sujeto a dos reglas de conducta: residir en un lugar determinado y no cambiar de domicili, y permanecer en un empleo o adoptar un oficio, en un plazo establecido por el juez.

En cuanto a Catalino Miranda, él fue capturado alrededor de las 8:15 del 12 de marzo y relató que estaba en el punto de buses y que la Policía había llegado al lugar, pero que, hasta ese momento, no le habían notificado que sería detenido por los delitos de los que es acusado. “Nada que decir (respondió a los señalamientos en su contra). Yo en el plantel estaba. Ahorita no estoy en calidad de detenido, no más me dijeron que querían hablar conmigo en tránsito, no sé si hay algún delito”, expresó Miranda en esa ocasión.

Esa misma noche la Policía publicó en su cuenta de Twitter que la detención había sido por incrementar el pasaje de forma ilegal y obstaculizar la vía pública con sus unidades, pero en el requerimiento la acusación hacia Miranda es resistencia agresiva y desórdenes públicos.

Su esposa también confirmó, posteriormente en un video en el que proporcionó declaraciones a un medio de comunicación, que la Policía había llegado al lugar a decirle que hablaran, pero que la intención era detenerlo.

Al día siguiente, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, informó que la detención fue realizada bajo el delito de resistencia agresiva.

“Llega la Policía a pedirle la colaboración que retire las unidades de la vía pública. Hubo un intercambio de palabras entre ellos, según el informe policial, y es ahí donde una patrulla de tránsito procede a la detención”, sostuvo Arriaza Chicas.

Las autoridades sostienen que las capturas fueron realizadas en el marco de las sanciones impuestas a los empresarios y motoristas del transporte colectivo que incumplen con las tarifas autorizadas.