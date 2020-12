Detenido por intentar asesinar a expareja

Un exmilitar identificado como Gerardo Otoniel Álvarez, de 28 años de edad, fue capturado ayer por la Policía Nacional Civil, acusado del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de su ex compañera de vida, a quien atacó en repetidas ocasiones con una roca en el rostro, el pasado martes en la colonia Altos de Guadalupe, del municipio de Alegría, en el departamento de Usulután.

Álvarez Garay habría llegado hasta la vivienda de habitación de su ex compañera de vida, violando la restricción de acercamiento que le fue decretada por el juez de Paz de dicha localidad, y procedió a atacar, en vía pública, con una roca en repetidas ocasiones a la mujer con quien procrearon dos hijos.

Su captura se efectuó en la colonia América, de la misma ciudad donde se cometió el hecho, ayer en horas de la madrugada después de que la PNC le dio seguimiento al agresor, tras conocerse el caso mediante un video divulgado en redes sociales, en que se observaba el ataque.

La PNC informó que el ataque había sucedido aproximadamente a las 5 de la tarde y la captura se efectuó en el periodo de flagrancia, ayer a las 2:15 de la mañana. "Tenía antecedentes por hechos reiterados de violencia", dijo la subinspectora Adela Portillo, jefa de la subdelegación PNC de Ciudad Mujer de Usulután.

"Tenía dos días de andar tomando, y había consumido cocaína y marihuana y me perdí, no me di cuenta del acto, reflexioné hasta después cuando vi el video", expresó el acusado.