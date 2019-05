Detenido responsable de atropellar a estudiantes

Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Unión procedieron a la detención del conductor del camión que provocó un accidente de tránsito frente al hospital nacional de esa ciudad, donde falleció una estudiante de Enfermería y otra quedó gravemente lesionada.

El responsable fue identificado como Rubén Antonio Rodríguez Arévalo, de 27 años, quien será acusado formalmente por la fiscalía por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

"Hay ciertas causales que pueden ser motivo de una infracción que no permite el beneficio del FONAT (Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito), ante las cuales está que portara documentación vencida del vehículo y licencia, o que anduviera bajo algún efecto de sustancia prohibida; y él andaba un documento vencido, que es la licencia", detalló el oficial de servicio de la PNC.

El percance ocurrió el lunes al mediodía cuando las estudiantes cruzaban la carretera frente al centro médico público, y al parecer el vehículo era conducido a una velocidad inadecuada, lo que provocó que embistiera a las jóvenes.

Una de las señoritas falleció en el lugar y respondía al nombre de Lesly Yamileth Beltrán Hernández, de 25 años; mientras que la segunda permanece en estado delicado en el Hospital Regional San Juan de Dios de San Miguel, en donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Ella ha sido identificada como Ana Cristina Lazo, de 19 años.

"La verdad es que yo las impacté, pero no he tenido la culpa; ellas salieron corriendo y estaba un bus estacionado y se pasaron por el frente, yo venía en mi carril y no he ni rebasado", comentó el conductor.

En este año Rodríguez Arévalo es el primer detenido por homicidio culposo en accidente de tránsito en La Unión, pero por lesiones hasta finales de abril se reportaban cuatro.