Detenidos tras marcha UES son procesados en libertad

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó ayer que José Luis Bernal y Bryan Martínez sigan en libertad acusados por daños a la propiedad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la manifestación convocada por la Universidad de El Salvador (UES).

Bernal es estudiante de Periodismo de la UES. Martínez es miembro de un colectivo de artistas urbanos.

El apoderado de la CSJ presentó un avalúo preliminar de los daños que asciende a $1,500. La Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, dijo que un perito determinará en la etapa de instrucción el monto fijo.

La representación fiscal dijo que aún no podían establecer la responsabilidad de los montos, pues dependerá de la investigación que realicen.

"En la etapa de instrucción vamos a lograr comprobar que mis representados no han sido totalmente individualizados, pues hay audios de varias personas en las redes al momento de la manifestación contra la ley de aguas del pasado 20 de marzo", dijo el defensor de los jóvenes.

El rector de la UES, Róger Arias, dijo que no es que respondiera por el joven que no es estudiante, sino que su papel es narrar "los hechos tal cual fueron", pues considera que no hay pruebas para la captura de los dos jóvenes.

Arias, en ocasiones anteriores, ha dicho que esperará la resolución de las autoridades y luego evaluará interponer una demanda contra los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) ante la Policía Nacional Civil (PNC).

Bernal y Martínez fueron capturados tras la marcha y trasladados a la delegación Centro Histórico de la PNC. Al ser llevados ante el juzgado, quedaron en libertad a la espera del proceso.

El tribunal no les impuso ninguna medida alterna a la prisión.