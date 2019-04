Detienen a exmilitar por homicidio de soldado

El ex soldado Luis Armando Hernández Cuadra, de 25 años, fue arrestado en avenida Concacaste, San Miguel, el miércoles con orden judicial por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Alexander Pineda, hecho ocurrido en el 2015 en el municipio de Usulután.



De acuerdo con la Policía, la víctima era un soldado del Destacamento Militar N°3 de La Unión, en donde también trabajaba Hernández Cuadra. La detención se realizó cuando el ex militar se encontraba trabajando en una casa de construcción.



Investigadores llegaron hasta la vivienda y le mostraron una orden de detención; sin embargo, en su defensa, manifestó que en el 2017 había sido capturado por el mismo caso.



"Salí libre en el 2017 después de más de siete meses de estar detenido por el homicidio de mi amigo. La jueza me dejó en libertad y hasta la mamá de él (víctima) fue a declarar a favor mío", expresó el arrestado.



La PNC descartó que Hernández estuviera perfilado en la base de datos policial como miembro de pandilla. El detenido se encuentra de baja en las filas castrenses.



El oficial en turno no brindó detalles del móvil de la muerte. "esos detalles no los tengo, ya que el caso lo llevan en Usulután", informó la Policía.

