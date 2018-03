Detienen a fiscal con uniformes originales de la Policía

Lee también

Un abogado de la Fiscalía General de la República (FGR), destacado en la oficina fiscal de Santa Tecla, La Libertad, fue detenido durante un operativo policial realizado en varios puntos de Santa Ana y que dejó como resultado la captura de una decena de supuestos pandilleros.El fiscal fue identificado como José Gerónimo Ortega Roca, quien anteriormente había sido agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y estuvo destacado en la División de Investigaciones.Ortega Roca fue capturado en la vivienda de otro abogado, identificado como Óscar Mauricio Pacheco Figueroa, quien fue detenido por la policía acusado de ser colaborador de estructuras terroristas.Al exagente y ahora fiscal se le decomisó más de una docena de uniformes policiales, que recibía cuando era miembro de la PNC.Según el jefe de la delegación policial de Santa Ana, Hugo Bonilla, el detenido será acusado del delito de tenencia ilegal de uniformes policiales, ya que una vez que se retiró de la institución policial debió entregar esos uniformes. Agregó que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar si habían sido usados para cometer delitos.Bonilla dijo que Ortega había renunciado a las filas de la PNC hace un mes y que en ese momento debió entregar todo su equipo policial. “Está en la obligación de entregar todo el equipo policial: uniformes, placa, arma y, como él ya no era policía, no tenía ninguna justificación legal de mantener uniformes policiales”, dijo.El jefe policial dijo que el expolicía no formaba parte de los objetivos del operativo, pero que este se encontraba en la vivienda del otro abogado, quien sí era buscado en la operación, “porque se ha determinado que colaboraba con esta estructura delictiva”.Los supuestos pandilleros capturados serán acusados de los delitos de organizaciones terroristas, extorsión y violación, entre otros delitos.Según las investigaciones, este grupo de acusados se dedicaba a extorsionar a diferentes personas con montos desde los $10 a los $100 mensuales, y hay varias víctimas en estos casos.El operativo ocurrió en Santa Ana, San Sebastián Salitrillo y Chalchuapa. Decomisaron automóviles, tres motocicletas, un arma de fuego, dinero y celulares.