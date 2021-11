Detienen a sospechoso de la desaparición de hermanos

Cerca de cumplirse los dos meses de la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, la Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer, a través de redes sociales, sobre la captura de una persona presuntamente involucrada en la desaparición de sus hijos el 18 de septiembre, en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, La Libertad.

El sospechoso fue identificado como José Alexander Martínez, quien supuestamente es conductor de un vehículo de alquiler que ofrecen el servicio tipo taxi, a través de una aplicación digital.

Según la PNC, las víctimas contrataron desde ese lugar el servicio de transporte privado del imputado, sin embargo, el conductor los llevó con rumbo desconocido.

La mamá de Karen y Eduardo expresó que las autoridades policiales y fiscales, no le avisaron nada sobre la captura de un sospechoso por la desaparición de sus hijos, y lamentó tener que haberse enterado de la noticia por medio de las redes sociales (ver nota aparte).

De acuerdo a los relatos de los familiares de los hermanos, aquel sábado 18 de septiembre, Eduardo iba a recoger a su hermana, se encontrarían en un centro comercial, y desde ahí regresarían a casa en Lourdes Colón.

Aseguró que la última vez que consiguió comunicarse con sus hijos fue a la 1:21 p.m. Ella estimaba que sus hijos estuvieran de vuelta en casa a las 3:00 p.m. lo más tarde, pero no fue así.

"Un día de paseo se convirtió en un día oscuro para mis hijos y para mí. Ella (Karen) siempre frecuentaba la casa de su mejor amiga, pero ese día todo cambió, como a las 11:30 a.m. mi hija le llamó a su hermano para que la viniera a traer, me dijo que lo más tarde que estarían de vuelta es a las 2:00 por el tráfico. Karen días antes me había pedido permiso para ir a un picnic y yo se lo negué, mi hija confía en las personas", narró la angustiada mujer.

Desde aquel momento la madre realiza una búsqueda exhaustiva para obtener alguna noticia que la lleve a dar con su paradero; incluso ella continúa buscando en diferentes lugares como hospitales y bartolinas para descartar posibilidades.

Por su parte, la mejor amiga de Karen narró que ella llegó a su casa alrededor de la 1:00 p.m. de aquel sábado, en la colonia Quezaltepeque, a recoger un dinero para poder asistir a una actividad con otros amigos a la Residencial Bosques de Santa Teresa, Merliot.

Otros relatos señalan que los hermanos efectivamente se dirigían a la zona de Ciudad Merliot, y que incluso Karen logró enviar algunos mensajes a una de sus amigas, en donde supuestamente le comentaba que el vehículo se estaba alejando y le mandó una captura de pantalla de la ubicación demostrando que estaban por Nuevo Cuscatlán, pero luego ya no tuvieron comunicación con nadie.

Familiares y amigos de los hermanos realizaron el pasado 25 de septiembre una marcha, y se concentraron en un redondel de Santa Tecla para exigir a las autoridades una pronta reacción en el caso.

El movimiento denominado "Todos Somos Karen y Eduardo" formó alianzas con otros movimientos de desaparecidos y con una asociación que ayuda a la búsqueda de mujeres desaparecidas y con familiares que han sido víctimas indirectas de este delito, para pedir al Estado que realice los esfuerzos necesarios en la investigación de los casos.

A la marcha también llegaron representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y ofrecieron apoyo.

El pasado 18 de octubre surgieron una serie de publicaciones en redes sociales que aseguraban que los restos de los hermanos Guerrero habían sido encontrados un cementerio clandestino en el asentamiento El Guarumal, en el cantón El Limón, municipio de Colón, La Libertad; sin embargo, la madre de los hermanos aseguró que tampoco sobre eso fue alertada por las autoridades. Por lo que descartó que pueda tratarse de sus dos hijos.

Las autoridades de seguridad no han brindado mayor información sobre la recuperación de las osamentas en la zona.

De acuerdo a la Policía, la captura del sospechoso es resultado del trabajo de investigación, y aseguraron "continuar realizando las indagaciones correspondientes para esclarecer el lamentable caso".