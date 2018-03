Detienen trabajos de construcción de delegación policial de La Paz

Lee también

En septiembre de 2015, la Policía Nacional Civil (PNC) de La Paz anunció la construcción del edificio de la delegación del departamento en un terreno conocido como La Rotonda, ubicado en Zacatecoluca, en el kilómetro 58 de la carretera El Litoral, en la salida hacia el oriente del país.El lugar era usado como parqueo para vehículos accidentados o decomisados, por lo que la primera acción para la ejecución de la obra fue retirar al menos 600 automóviles del predio.La construcción del nuevo edificio inició en mayo del año pasado y se mantuvo hasta noviembre; sin embargo, actualmente los trabajos se encuentran paralizados supuestamente por falta de fondos, y las jefaturas de La Paz dijeron desconocer cuándo reiniciarán.“Nosotros no supervisamos la obra. Por eso no tenemos mayores detalles. Eso solo lo sabe (reinicio de trabajos) la subdirección de administración de la Policía”, expresó el jefe de la delegación de La Paz, Carlos Ernesto Romero.Según datos de la PNC, la nueva sede policial tendrá una inversión de $10 millones provenientes del gobierno central.En julio de 2016, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; el director de la PNC, Howard Cotto; el subdirector de administración y finanzas de la Policía, Evaristo Padilla, y otros funcionarios supervisaron los avances en la construcción. Previeron, además, que la obra estaría terminada en un año, pero por los retrasos el personal de La Paz desconoce cuándo estará lista. Se intentó contactar vía teléfono y a través de mensajes en varias ocasiones a Padilla para conocer cuándo reanudarán los trabajos, pero no respondió.El proyecto de construcción de la nueva sede policial consiste en la edificación de un complejo de tres inmuebles en donde serán albergadas las oficinas policiales. Uno de los edificios contará con cinco niveles y albergará las oficinas administrativas que conforman la delegación de La Paz.El segundo edificio tendrá cuatro niveles para la Subdelegación Centro de Zacatecoluca; mientras el tercer edificio, de dos niveles, será destinado para alojar las oficinas de mantenimiento del complejo policial.