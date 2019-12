Develan busto de exrector de la UES, Félix Ulloa

La alcaldía de San Salvador develó ayer un busto en honor a Félix Ulloa, quien fue decano y rector de la Universidad de El Salvador (UES) entre 1979 y 1980, año en el que fue asesinado.

El busto está ubicado en la plaza que ha sido bautizada como "Plaza Rector Mártir Ingeniero Félix Ulloa", al final de la 25 Avenida Norte, frente a la UES.

El evento reunió a la familia de Ulloa y amistades le conocieron en diferentes facetas de su vida."Hoy reconocemos a alguien que tiene un sitio muy importante en la historia de nuestro país, pero sobre todo alguien que aportó mucho a la educación superior de El Salvador", dijo al inicio del evento del alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.

Según Muyshoundt, aunque la plaza donde hoy está el busto fue otorgada por gestiones del exalcalde Carlos Rivas Zamora, este no se concretó por "desaveniencias políticas".

Ulloa nació en Chinameca, en San Miguel, el 7 de septiembre de 1921. Se crió, principalmente, con su abuela materna en condiciones de pobreza y esto lo llevó a trabajar como cortador de café en diferentes fincas. El dinero que obtenía lo usaba para comprar sus uniformes y útiles escolares.

Un académico

Delmy Duarte, representante del Colectivo Universitario de Profesionales de El Salvador, leyó ante los asistentes parte de la hoja de vida de Ulloa.

Entre los aspectos que Duarte destacó estuvo el recorrido que Ulloa dio por el mundo académico y los cargos que desempeñó. A los 16 años, él se graduó como maestro de Instrucción Pública Primaria y en la década de 1950 ingresó a la Escuela Normal Superior, para seguir sus estudios de docente, y luego estudió su bachillerato en Costa Rica.

Cuando Ulloa también terminó sus estudios en Ingeniería Industrial, continuó con otro postgrado en el Georgia Tech, enGeorgia, Atlanta, Estados Unidos. Al volver al país fue nombrado como director de la escuela Ingeniería Industrial de la UES, después como decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, hasta ocupar, en 1979, el puesto de rector. Un año después fue asesinado por los escuadrones de la muerte a metros de la UES y todavía su caso no ha sido resuelto.

"Fue un hombre, no solo ejemplar, sino que sirve como paradigma para muchos jóvenes. Es un ejemplo, es una guía", manifestó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, hijo del académico y miembro fundador del Movimiento Nacional Revolucionario.

Ulloa recordó que además de dedicarse a la academia, su padre escribió poemas entre los 16 y 25 años, los cuales ya han sido publicados en un libro por la Universidad Andrés Bello.

Otro de los hijos de Ulloa, Mauricio, manifestó que han pasado de años luchando para que se reconozca el legado de su padre. Él recordó lo difícil que fue la década de 1970, cuando el ejército se tomó la s instalaciones de la UES y con su familia tuvieron que andar escondiendo a su padre. Dijo que todavía está pendiente conocer sobre su asesinato.

"Tenemos 39 años y no sabemos quién dio la orden, no sabemos quién disparó y es una deuda histórica que tenemos. Ojalá tengamos vida para saber eso, no para venganza, eso es lo que menos se nos ocurre en la cabeza, pero sí queremos saber la verdad. El pueblo debe saber la verdad", expresó Mauricio.

Busto. El busto fue diseñado por el artista Miguel Mira y creado por estudiantes de artes de la UES.