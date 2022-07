Devotos agradecen favores a Santa Ana

La devoción de los católicos hacia la patrona santa Ana se pone principalmente de manifiesto durante los festejos en su honor que se celebran del 16 al 26 de julio.

Cientos de personas llegan a diario a la catedral santaneca para agradecer por favores recibidos o pedir algún milagro.

Una de estos feligreses es Doris Yesenia Rivas, de 29 años, quien cargando en sus brazos a la pequeña Daniela Cindy, de 3 meses, llegó frente a la imagen peregrina de la Señora Santa Ana.

Doris viajó junto a su mamá, Juana Zúniga, desde Candelaria de La Frontera, en Santa Ana, para cumplir una promesa. "Cuando estaba embarazada tenía síntomas de covid-19 y los doctores me dijeron que si era positiva me iban a tener que operar para sacarme a la niña y que eso implicaba mucho riesgo, sobre todo para ella, que se me podía morir porque no era de tiempo", dijo Doris.

Recordó que, angustiada por la vida de su hija, pidió la intercesión de la Señora Santa Ana. "Le prometí que si salía negativa a la prueba le traería de visita a la niña durante un año y así fue. Gracias a Dios y a la Señora Santa Ana la prueba salió negativa y mi niña nació normal", afirmó.

Mientras que Ruth Margarita Medina, de 56 años, llegó a agradecer a la patrona por la salud de su hijo. "Traigo a mi nieto en agradecimiento porque nació sanito, porque los papás de él son sordomudos, pero el niño habla y escucha bien", dijo.

El párroco de catedral, David Guardado, explicó que santa Ana es considerada la protectora de las embarazadas.