Devuelven parte de sus fondos a las alcaldías

El ministerio de Hacienda presentó ayer una iniciativa para intentar dar respuesta a las demandas de las alcaldías que vieron suspendidos sus programas de corte social tras la decisión del gobierno de Nayib Bukele de recortarles el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).

La propuesta del ministerio, recibida y aprobada ayer mismo por la Asamblea Legislativa, consiste en asignar $50 millones anuales a distribuir entre 243 alcaldías, cuyo punto en común es tener menos de 73,000 habitantes.

Los $50 millones serán distribuidos, a razón de $4.17 millones al mes. Eso significa que, en los cinco meses que quedan de 2022, las comunas recibirán $20.8 millones.

“No hay una disponibilidad libre, porque esto no está relacionado con FODES. Será cada municipio de acuerdo a su ingenio cómo va a administrar su gestión”.



Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que los fondos asignados podrán ser utilizados por las comunas para programas sociales, tales como becas, alumbrado, recolección de desechos, atención al adulto mayor, entre otros.

"Es totalmente diferente al FODES, es algo aparte. No está dirigido a la realización de obra física", enfatizó Zelaya, que indicó que estos programas son aquellos que no pueden ser cubiertos por la Dirección de Obras Municipales. "Hay algunos programas que necesitan recursos y que, desde la perspectiva de la DOM, no se pueden realizar", apuntó.

Protestas y cuentas

Luego que la Asamblea aprobara a finales del 2021 la reducción del porcentaje de FODES que se entregaba a las alcaldías (del 10 % al 1.5 %), varias comunas se vieron obligadas a cerrar programas de becas, o de prestación de servicios a sus comunidades, como ataúdes, traslado a hospitales, u otros.

Lo anterior fue objeto de varios protestas por parte de comunas ante la DOM, cuya función delegada por ley abarca únicamente la realización de obras físicas, no de programas de corte social. Asimismo, varias alcaldías han reducido personal o servicios entregados a la ciudadanía.

“Se mantiene el mismo esquema perverso, de generar dependencia de los alcaldes hacia el gobierno central”.



Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Tras la aprobación de la Asamblea, la asignación de FODES pasó del 10 % al 1.5 %. Eso llevó a que de los $552.9 millones que el fondo tenía programado para 2021, la cifra se redujera hasta $97.5 millones para 2022.

Dichos fondos, sin embargo, fueron ejecutados en los seis primeros meses del año, según consta en el portal de Transparencia Fiscal, luego que Hacienda programara entregar $8.1 al mes a alcaldías pero dicha cifra se fuera modificando con recortes a lo asignado en el último semestre para entregarlo antes a las comunas.

Luego, Zelaya no puntualizó el criterio para definir cómo se repartirán los $4.17 millones que se entregarán al mes a las alcaldías. Esto es parte del contenido de la iniciativa que luego se vio en la Asamblea.

Este explica que el 50 % de los $4.17 millones se distribuirá entre 164 municipalidades cuya población se ubique entre 0 y los 15,000 habitantes. Luego, el 22 % se repartirá entre 49 municipios cuya población oscila entre 15,001 y 30,000.

Lo restante se distribuirá así: el 10 % de esos $4.17 millones se distribuirá entre 15 municipios cuya población está entre 30,001 y 45,000; y el restante 18 % será para 15 alcaldías que tienen entre 45,001 y 73,000 habitantes.

Legisladores de oposición señalaron que, con la medida, el gobierno intentaba corregir lo hecho con el FODES. Enfatizaron que debía reforzarse el tema de las auditorías para vigilar el manejo de fondos y evitar, así, casos de corrupción. Lo anterior, debido a que en el FODES estaban establecidos porcentajes en que se podían usar los fondos, y eso no se aplica ahora a los fondos aprobados ayer.

Paquete de medidas de Hacienda

El ministro de hacienda presentó cinco iniciativas ayer a la Asamblea

1- Fondos para 243 alcaldías

La primera de las iniciativas fue la asignación de fondos para que alcaldías puedan financiar proyectos sociales. Implica la asignación de $50 millones al año para que las comunas puedan cubrir programas que debieron suspender luego que el GOES les redujera el porcentaje de FODES.

2- Asignación de $365 millones

Previo a la vacación de agosto, Hacienda presentó la iniciativa para recompra de deuda. Para ello, se autorizó que el BCR transfiriera 250 millones de derechos de giro a Hacienda. Tras la conversión, estos son $365 millones, que ayer se incorporaron al presupuesto de la nación.

3- Asignación de $200 millones

Junto con la asignación de los $365 millones anteriores, también se introdujeron los $200 millones de un préstamo con el BCIE que también servirán al GOES para llevar a cabo su estrategia de recompra de bonos de 2023 y 2025, la cual se desarrollará en las próximas semanas.

4- Ley de gestión de pasivos

Zelaya explicó que esta es una normativa que les permitirá llevar a cabo la estrategia de recompra de deudas, específicamente en lo relacionado a la compra de bonos de 2023 y 2025. Estas permitirán a Hacienda movimientos relacionados a operaciones, intereses, y otros.

5- Amnistía fiscal

La última iniciativa presentada ayer consiste en una amnistía fiscal para que personas que se encuentran en deuda con Hacienda puedan acercarse a cancelar las mismas, exonerándose el pago de moras y similares. Hacienda calcula que podrá recaudar un aproximado de $40 millones con esto.