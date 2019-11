Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer: las palabras de un feminicida

“Yo la amaba y la seguiré amando hasta la muerte, esas son mis palabras”.

“La Lore se mató”.

“Yo no me recuerdo de ese momento, porque fue una gran cólera la que tuve y se me atravesó esa mala tentación, pero me hago cargo”.

“Esa es cosa del diablo, es cosa que a veces uno no lo piensa, me arrepiento de lo que hice, yo no soy asesino”.

“Pues le diría a la fiscalía que investigue bien (...) La madrugada del viernes llegué (a casa) tarde de trabajar. Hay compañeros que pueden decir eso”.

"Vamos a ver si eso (acusación) es cierto. Me están acusando porque no encuentran nada más, no tienen idea de quién fue”.

“Es que mi esposa estaba viviendo con otro varón y él se andaba burlando de mí y ella también”.

“Sí (somos pareja), pero ella no lo quiere aceptar. Ella me quería matar y yo me defendí”.

“Yo no supe nada de ella desde ayer. Yo sería incapaz

de hacer algo así’’.

“Yo no he vuelto a la casa, no he limpiado, no he hecho nada. En el Seguro estaba esperando”.

“Yo me retiré, pero luego regresé y no me abrió la puerta, pero entramos con un vecino por el tejado, al buscarla la encontré atrás de la puerta y estaba ahorcada”.