Día de la enfermería: "Decir ‘son nuestros héroes o heroínas’ no es un verdadero reconocimiento"

Aumento salarial, seguro de vida y la contratación de más recursos humanos para disminuir la carga de trabajo son solo una parte de las condiciones laborales que el sector de enfermería exige para sentir que el Gobierno en realidad valora el esfuerzo y la dedicación del personal de salud, sobre todo en el marco de la emergencia tanto nacional como internacional por la pandemia del covid-19, y que solo en El Salvador ya infectó a entre 40 y 50 empleados del sistema sanitario en las últimas dos semanas, según las autoridades.

¿Qué valoración hace de la situación del sector de enfermería en el marco de la conmemoración el Día de la Enfermera? ¿Cuáles son las luchas, las reivindicaciones pendientes?

Ahorita estamos en un momento crucial para las enfermeras, donde se hace evidente el trabajo que hacen en el país, a pesar de las condiciones en las que se puedan encontrar en medio de esta emergencia por el covid-19.

¿Está siendo reconocido este trabajo?

Creemos que es te es un momento donde el Gobierno debe reconocer el esfuerzo que hacen y eso significa mejorar las prestaciones laborales de las enfermeras y los entornos laborales, porque en este momento los casos graves y críticos de covid-19 están incrementando, y eso implica que el trabajo que están haciendo es más delicado y más desgastante, el personal de enfermería está más saturado.

En estos dos meses de emergencia, ¿cuánto personal de enfermería ha sido contratado por el Gobierno?

He intentado obtener el dato real y no me han podido dar una respuesta con relación a la planificación de la cantidad de recursos que piensan contratar, y que ya deberían estar contratados.

¿Pero han contratado a más personal para la emergencia o no?

No hay datos oficiales, ni siquiera en la reunión que tuvimos con el ministro (de Salud, Francisco Alabí). No hay claridad. No hay mucha información. Al inicio de la emergencia se contrataron a 125 enfermeras para ser distribuidas en las regiones. En este momento se están contratando más, pero desconocemos el dato. Partiendo de eso, podemos valorar que para dar una respuesta efectiva, en cuanto a necesidad de recursos humanos, debería haber una planificación estratégica, para la sostenibilidad del sistema de salud; no se puede partir de la improvisación.

En esa reunión con el ministro Alabí, ¿qué solicitaron ustedes y a qué se comprometió él de forma concreta?

Dijo que iban a contratar a más personal durante esta emergencia, sin tener claro cuántos recursos se necesitan. El otro punto es el de los equipos de protección personal (EEP), que es el punto de mayor preocupación: él nos dio toda una explicación de cómo inclusive él se había involucrado en este tema y después nos envió una nota donde nos manifestaba que ya había hecho el abastecimiento.

Sin embargo, persisten las quejas por falta de equipos de protección.

Sí, porque es diferente la realidad interna de cada hospital. En algunos lugares es mucho más efectiva la gestión que hacen, trabajan en equipo, apoyan al personal, pero en otros lugares no es igual. Depende también de quién está gerenciando el hospital o la unidad de salud y de las jefas de enfermeras, que sean buenas gestoras.

¿Ven ustedes improvisación de parte del Gobierno durante esta emergencia?

Sí, se nota que hay falta de planificación. Hay necesidad de replantear en cada hospital y unidad de salud la organización. Es necesario evaluar lo que se ha hecho bien y replantear lo que no, a fin de mejorar. No podemos decir que no ha habido improvisación; y en una emergencia eso puede pasar, en el inicio es válido, pero ya vivimos la misma condición durante dos meses. No pueden seguir cometiendo los mismos errores que nos ponen en desventaja, en riesgo de muerte a todos.

¿Hablaron con el ministro de aumentos de salarios para el sector?

Hablamos de una forma general. Hablamos de la reclasificación de plazas para las enfermeras, porque hay una deuda histórica en el país. Muchas con gran sacrificio se han autoformado con autogestión económica como enfermeras auxiliares, o tecnólogas, o sacado su licenciatura, pero no reciben salarios de acuerdo a su función. En comparación con los estándares centroamericanos, comparando con Costa Rica y Panamá, es muy bajo el salario base de las enfermeras en El Salvador.

¿Cuál es el rango salarial para el sector de enfermería en el país?

El salario base para una enfermera general en el país es de $502 por Ley de Salarios. Es de considerar que en Costa Rica y Panamá son de entre $900 y $1,000.

¿Y en el sector privado?

Es mucho más bajo, porque la misma institución privada ajusta los salarios y les paga unos $300 o $350, un sueldo muy bajo para un recurso muy calificado, con preparación universitaria de licenciatura.

¿Cuál es el reconocimiento que el Gobierno debería hacerles de forma concreta y más en el marco de esta emergencia nacional?

En este momento, en el marco del mes de la enfermería y en el marco de la conmemoración de la campaña mundial "Nursing Now", nosotros esperaríamos discutir en una mesa: cambios sustanciales en los salarios, con una reclasificación de las plazas. Y en el marco de emergencia nacional, pienso que deberían entregar un bono adicional por lo menos por tres meses, de $300.

El Gobierno decretó que todo patrono debía enviar a casa a adultos mayores, embarazadas y empleados con enfermedades crónicas. ¿Se ha estado cumpliendo esto en el sector salud?

Hay enfermeras que, a pesar de que tienen enfermedades como hipertensión o diabetes, pero como están bajo control, yo tengo conocimiento de que siguen laborando, aunque hay casos en los que ha habido traslados a áreas de menor riesgo.

¿Y eso está bien? ¿Lo ven bien? ¿O deberían estar en sus casas?

Lo ideal es que no deberían estar trabajando, a menos que sea una actividad desde casa, porque solo el entorno laboral ya es un riesgo. Lo que deseamos para ellas es que, aunque estén en tratamiento y controladas, no deberían estar laborando. Dentro del sector de enfermería hay un alto porcentaje que padece enfermedades crónicas no transmisibles.

Ha habido propuestas como que si ambos miembros de un matrimonio trabaja en el sector de salud, al menos uno de los dos debería estar en casa, para evitar tragedias como dejar huérfanos a los hijos, en caso de que ambos se contagiaran de covid-19. También se ha propuesto un seguro de vida. ¿Han pedido ustedes esto al Gobierno?

No lo hemos pedido, porque lo vimos como una iniciativa de ley para el sector salud, importante, porque valora la vida del personal de salud. Lo vimos como algo bueno, como una protección, lastimosamente esa ley no ha sido avalada por parte del Gobierno y eso es una debilidad.

¿Hay falta de voluntad del Gobierno?

Sí, porque solo decir ‘Ustedes son nuestros héroes o heroínas al frente de esta pandemia’ esas solo son palabras, porque cuando hay un verdadero reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que el personal está haciendo se debería pensar en condiciones que favorezcan a los trabajadores.