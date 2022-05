Día de la madre | ¿Cómo ser una mamá emprendedora y no “morir” en el intento?

De acuerdo con información del Instituto Salvadoreños del Seguro Social (ISSS) y Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), las madres salvadoreñas luchan contra una tasa fuerte de desempleo. Para el 2018, los niveles de cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA) era solo de 27.9 %, siendo menor para las mujeres (27.3 %) que para los hombres (28.3 %).

Las peor remuneradas son las trabajadoras no calificadas, emprendedoras, operarias y artesanas. Sin embargo, muchas mujeres salvadoreñas sueñan con ser madres y se ven en la necesidad de emprender su propio negocio y crecer profesionalmente. Según un grupo de madres emprendedoras salvadoreñas consultado por LA PRENSA GRÁFICA, uno de los principales temores de las mamás emprendedoras es no poder criar a sus hijos adecuadamente o carecer de una vida digna para sus hijos.

Algunas madres también son artesanas y se dedican a tener su propio negocio. Foto: LPG / L. Lozano

A continuación, tres ejemplos de madres emprendedoras que han triunfado y las claves, según ellas, para poder llegar a consolidar su negocio.

Marietta Studio: Sobre micropigmentación, tatuajes y piercing

Roxana de Araujo, de 46 años, es una madre de tres chicos que se especializó en México y desarrolló desde 2020 un emprendimiento llamado “Marietta Studio” sobre tatuajes corporales y faciales para cejas, párpados o imperfecciones, además de realizar perforaciones y otros tratamientos. La idea le surgió a raíz de un proceso facial que le realizaron mal y una necesidad de crecer profesionalmente junto a sus hijos y su esposo: “me quedé sin empleo, yo trabajé por muchos años para la banca. Mi esposo me dijo que me apoyaría para estudiar”, menciona.

Roxana y su hija Marietta atienden tatuajes faciales de una cliente. Foto: LPG / L. Lozano

En la actualidad, Roxana cuenta con una sucursal física y un estudio móvil de tatuajes llamado “la coqueta”. De igual forma, ha logrado incorporar al negocio a sus tres hijos Andrea Reneé, de 25 años; Marietta Anahí, de 20, y Samuel Eduardo, de 19. “Nosotros le vimos los dones a mi hija (Marietta) y decidimos apoyarla, a partir de ahí todos nos hemos especializado en alguna rama que forma parte del negocio. Incluso mi esposo”, agrega Roxana.

Roxana posa junto a su estudio de tatuajes móvil llamado "la coqueta". Foto: LPG / L. Lozano

Según la señora de Araujo, dentro de las claves está enseñar a los hijos el valor de aprender a trabajar, nunca dejar de intentarlo y compartir los gustos familiares. Esos son los pilares del emprendimiento,que cumple ya tres años de existencia. “No es fácil. Esto es una empresa. Logramos compartir tiempo juntos casi todo el día porque nos gusta esto. El mayor propósito que tengo como madre es que sus hijos lo tengan todo y logren otras cosas, no solo ser amas de casa”, expresa Roxana.

La madre junto a dos de sus hijos y su esposo, propietarios del estudio. Foto: LPG / L. Lozano

Coloretes: De una deuda monetaria a una empresa líder en skincare y maquillaje

Yessenia Gálvez, de 34 años, es madre de un bebé de un año y ocho meses. Desde 2016 empezó la aventura de comprar maquillaje en Estados Unidos y distribuirlo en El Salvador para poder saldar sus necesidades económicas. “Coloretes nace de mi fracaso profesional. Yo estudié ingeniería mecánica, pero no tenía libertad con mis ideas, era frustrante. Además, yo tenía una gran deuda que pagar”, menciona Yessenia.

Yessenia ofrece productos para el cuidado de la piel y maquillaje. Foto: LPG / L. Lozano

Su emprendimiento nace a raíz de haber tenido problemas de acné y la necesidad de comenzar a solventar las necesidades económicas para ella y su hijo Matías. “Ser mamá con un emprendimiento es super demandante, es reinventarte cada día. En mi mundo ideal, la madre debería estar 100% con su hijo. Me limita muchas cosas”, expresa Yessenia.

Coloretes cuenta ya con una sucursal física. Foto: LPG / L. Lozano

Para ella, lo ideal es encontrar un equilibrio entre invertir tiempo en el negocio e invertir tiempo con su familia, el apoyo de la familia y el trabajo en equipo. “Yo trato de hacer en cada momento lo que me corresponde. Si me toca trabajar, trabajo al 100%. Si me toca estar con él (Matías), estoy 100%”, aclara.

El emprendimiento ha crecido en los últimos años a raíz de la pandemia. Foto: LPG / L. Lozano

Hoy en día, la marca Coloretes es una fuente de empleo para nueve personas que en su mayoría son mujeres y son distribuidoras y asesoras expertas en cuidado de la piel, maquillaje y cabello. Yessenia, junto a su hermana Eugenia Gálvez, cuentan con un servicio vasto en todo el país y una sucursal física. “Con la perseverancia nos volvimos virales en redes sociales. Lo veo en retrospectiva: mi negocio ha crecido y mi hijo ha crecido. No tengo una explicación; hay que creer en la familia y en el negocio”, finaliza Yessenia.

La hermanas Yessenia y Eugenia Gálvez son propietarias del negocio. Foto: LPG / L. Lozano

Floristería Margarita: Algo pequeño para empezar de cero

Hazel Herrera, de 25 años, buscó reinventarse en plena pandemia durante el 2020. Tras resultar embarazada justo en el año de la pandemia, buscó una fuente de ingreso que pudiera satisfacer las necesidades de su hijo Alberto de 10 meses. Por ese motivo, decidió emprender una floristería llamada Margarita con un pequeño presupuesto de sus ahorros y la ayuda de su madre.

Hazel ofrece variedad de flores y detalles alternativos. Foto: LPG / L. Lozano

“Te lo digo, yo no tenía ni idea de cómo hacer un ramo. Era algo pequeño para comenzar”, explica Hazel. Con el negocio, empezó ofreciendo arreglos florales, detalles personalizados y plantas en un pequeño kiosko de madera. “Todo comenzó por medio de amigos”, agrega.

La joven madre junto a su hijo Alberto de 10 meses. Foto: LPG / L. Lozano

Debido al embarazo, dejó por un tiempo el emprendimiento para luego retomarlo unos meses después. “Ser mamá es estar 24/7 y lo de las flores me ha permitido ser flexible con mis tiempos. Quisiera estar todos los días, quisiera dedicarle más a mi negocio y a mi hijo, pero no puedo”, aclara.

El kiosko ofrece detalles o arreglos para toda ocasión. Foto: LPG / L. Lozano

Para ella, ha sido crucial para emprender la confianza en sí misma, el apoyo de su pareja y de su familia. En esa misma línea, Hazel recalca que el investigar mucho sobre lo que le interesa y el poder organizarte de la mejor manera son los cimientos para poder emprender desde el ángulo materno. “Muchas veces estoy lactando y estoy leyendo algo o buscando distribuidores. Siempre hay tiempo para investigar y hacer más cosas. Lo que les puedo recomendar es que siempre busquen ahorrar lo que puedan”, puntualiza la joven madre.

Frente a las dificultades, la madre Herrera continúa buscando mejorar su emprendimiento. Foto: LPG / L. Lozano