Día de los Muertos | Un día de los difuntos atípico, en el cementerio La Bermeja

Dos lazos amarillos amarrados en unos postes de cemento, separaban a los familiares de las personas fallecidas por coronavirus en la zona “Nuestra Señora de La Paz”, dedicada a todas las personas fallecidas durante esta pandemia por covid. En este lugar, solo se permitió el ingreso a colaboradores de la alcaldía de San Salvador, para que ellos trasladaran las flores y le pudieran tomar fotos a los nichos.

“Me siento mal, al no poder ponerle las flores a mi hermana, es muy duro, nosotros le hemos entregado las flores al colaborador, ellos las decoran. Uno no puede acercarse, no sabemos cómo quedan. Mi hermana falleció el 31 de julio de este año, a causa del virus. Ella se llamaba Lucía Roque Nerio, falleció bien joven tenía 26 años”, mencionó Griselda Nerio, una de las visitantes del cementerio.

Según datos proporcionados por la alcaldía de San Salvador, en el cementerio La Bermeja, tienen registros de mil 117 nichos de personas fallecidas por covid, es por eso que han tomado medidas de bioseguridd recomendadas por el Ministerio de Salud.

“En los cementerios normales, como Bermeja, Parcela, Monseñor Romero y los Ilustres, las personas pueden depositar las ofrendas florales directamente en la tumba de su ser querido. La zona de covid Nuestra Señora de La Paz es la única en un cementerio del país dedicada a fallecidos por covid, es por eso que el Ministerio de Salud (MINSAL) ordenó restringir el acceso de las personas a este tipo de campo santo. Por ello, los colaboradores visten trajes nivel tres”, mencionó Mauricio Chavarría, director ejecutivo de cementerios en San Salvador.

En los demás cementerios públicos de la capital salvadoreña, los visitantes entraban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, y cada 45 minutos ingresaban 100 personas, permitiendo el ingreso de tres por familia.

Mientras que en los cementerios privados, también aplicaron medidas de bioseguridad, las cuales fueron bien vistas por los visitantes.

“Me parece que nos están protegiendo. Yo entiendo que no hay que amontonarse para que el virus no se siga propagando”, mencionó Sigfredo Tobías.

Alternativa. Griselda Nerio entrega arreglo floral a empleado de la alcaldía.