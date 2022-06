Día del Maestro: "Si me retiro, mi pensión será de $200 y eso solo me alcanzaría para pagar los recibos"

Augusto Rodríguez Mendoza, tiene 57 años de edad. Es maestro desde 1996, en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas. Como otros miles de docentes del sistema público, el profe Augusto, como lo llaman sus estudiantes, asegura que una jubilación, al menos no una digna, está fuera de sus planes: una pensión mínima, como la que le ofrece la ley actual, no le permitiría sobrevivir.

El rostro de este docente refleja cansancio y preocupación cuando relata que la entidad que administra sus ahorros para pensión le comunicó que al retirarse dentro de dos años, sus ingresos disminuirán. "Trabajo desde 1996. Si me retiro, mi pensión será de $200, según me comunicaron, y eso solo alcanza para los recibos. Yo gano $1,100 y lo que recibiría de pensión no alcanza para sostener a mi familia, atender todas las necesidades de mis hijos", dice.

Por ahora, el profe Augusto no tiene otra opción más que continuar trabajando aunque le llegue la edad de jubilación, que es de 60 años para hombres y 55 años para mujeres, según la ley actual. "Mis hijos necesitan ir a la universidad. Voy a trabajar para darles un futuro y lo único que pedimos todos los maestros es que nos escuchen nuestras propuestas, que no son solo para el sector docente, es para toda la clase trabajadora", afirma.

“Un docente mayor de edad que nunca ganó una plaza y anda trabajando interinatos nunca llega a una pensión por el tiempo”.



Yanira Sandoval, 50 años, docente.

Su historia la cuenta hoy, en las vísperas del Día del Maestro, que se celebra en El Salvador cada 22 de junio. Está a las afueras del Ministerio de Trabajo, gritando consignas junto con un grupo de docentes que han llegado hasta las oficinas de la cartera de Estado, en San Salvador, para entregar 15 recomendaciones que esperan el Gobierno incluya en su reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

"Un maestro luchando, también está enseñando", vitorean los docentes. "Por una pensión digna todos luchamos", reclaman en otra consigna. Los docentes que entregan estas recomendaciones pertenecen a la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio). Piden una nueva normativa que reemplace la ley SAP y equiparar las pensiones a $500 para todos los maestros del sistema público que se han jubilado con montos menores al salario mínimo vigente en el país.

"En nuestra propuesta lo primero es derogar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Segundo, crear una nueva ley. Muchos ya no están apostando al sistema público de pensiones, pero nosotros consideramos que las políticas públicas deben ser duraderas, aquí debe ir inmerso para las maestros que se les debe equiparar la pensión a $500, no esas pensiones de hambre", dice a los periodistas Israel Montano, secretario general de ANDES.

Desde la cabina de la YSKL, otro sindicato del magisterio reclama que los docentes "están lejos de tener una pensión digna". Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación (SIMEDUCO), dice en la entrevista matutina de esa radio que el país tiene "un magisterio envejecido, un magisterio enfermo que no se puede retirar debido a las pensiones. No es que los maestros deseen seguir trabajando después de 40 años de servicio, son maestros cansados, pero no lo pueden hacer por la pensión muy baja, que no les permite pagar ni sus créditos".

SIMEDUCO ha convocado para este 22 de junio una marcha que saldrá del Parque Cuscatlán para llegar a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación (MINED). La manifestación por el Día del Maestro se centrará en exigir pensiones dignas para los trabajadores.

Temen retiro forzado

Históricamente las gremiales del magisterio han exigido una pensión digna para los trabajadores, pero las presiones han incrementado en los últimos meses porque afirman que el Gobierno de Nayib Bukele no ha cumplido su promesa. El 15 de septiembre de 2021, el mandatario anunció que en un mes, a partir de ese momento, enviaría su propuesta de reforma previsional a la Asamblea Legislativa. Hasta la fecha, el congreso dominado por el oficialismo no ha recibido el documento.

“Se les debe equiparar la pensión a $500 (a los montos abajo del mínimo), no esas pensiones de hambre”.



Israel Montano, ANDES 21 DE JUNIO.

Mientras tanto, el MINED ha confirmado que está analizando jubilar a los docentes que ya cumplieron su edad de retiro pero siguen laborando en el sistema público. El 1 de junio, una semana después de que sindicatos expresaran su temor por un posible decreto de retiro forzoso, similar al que se aplicó con jueces y policías, el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, dijo en una entrevista de televisión que ya tienen un análisis de cuánto costaría un proceso para jubilar "a todos estos docentes que están ya en este momento en edad de jubilación". Aunque no reveló el monto, señaló que este proceso le abriría una oportunidad laboral a unos 35,000 docentes que ya están titulados y a la espera de una plaza.

Según datos de ANDES 21 de Junio, hay más de 30,000 maestros interinos que no pueden retirarse porque las pensiones no alcanzan para sobrevivir y por eso insisten en que el Gobierno debe presentar una propuesta de reforma previsional "justa para todos los trabajadores".

Yanira Sandoval es una de ellas. Esta docente interina de 50 años, tiene 19 de experiencia como maestra y explica que los profesores sin una plaza en el MINED no pueden retirarse porque no han cotizado en el SAP el tiempo requerido. La ley actual exige que la persona haya cotizado 25 años continuos o discontinuos.

Yanira ejerce de forma intermitente, pues tiene oportunidades esporádicas como interina en el centro escolar de Santa Ana. "Un docente mayor de edad que nunca ganó una plaza y anda trabajando interinatos por dos meses, tres meses o un año, nunca llega a una pensión por el tiempo, y muchas veces ya con la edad cumplida, la gente se está jubilado con menos del 50 % (de su salario)", afirma.

La profesora dice que en su caso "da risa de la preocupación" porque "ni siquiera tengo una plaza, yo no tengo los años trabajados para poder jubilarme, tengo 50 años y ni siquiera tengo una plaza". Yanira también considera que históricamente, desde la cartera de Educación, no se ha respetado la carrera docente porque no garantizan salarios dignos.

A la espera de una reforma previsional

En septiembre del año pasado, el Gobierno prometió presentar su propuesta a la Asamblea Legislativa. Hasta la fecha, el documento aún no ha llegado al congreso.

15 septiembre 2021

La promesa de Nayib Bukele

El 15 de septiembre de 2021, en su discurso por el bicentenario de la Independencia, el presidente Nayib Bukele prometió en cadena nacional presentar una reforma de pensiones “digna” para la población. Se impuso un plazo de un mes para hacer llegar la iniciativa a la Asamblea Legislativa, es decir, el 15 de octubre de 2021.

15 octubre 2021

“Un par de semanas más” para la propuesta

Pasada la medianoche del 15 de octubre, Bukele fue a Twitter, su red social predilecta, para anunciar que el Gobierno se tomaría “un par de semanas más para escuchar a los trabajadores y presentar una propuesta de reforma de pensiones”. Dijo que su iniciativa, los trabajadores ya no tendrían “pensiones de hambre”.

10 marzo 2022

Bukele reitera su promesa de una reforma

De nuevo en cadena nacional, el 10 de marzo pasado, Bukele aseguró que enviaría su proyecto de reforma de pensiones al Órgano Legislativo, dominado por su partido, Nuevas Ideas. Insistió en que la propuesta beneficiará a los pensionados, a “todos los cotizantes” y a “cientos de miles de salvadoreños”.

1 mayo 2022

Anuncian consultas con sindicatos

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, el ministro del ramo, Rolando Castro, dijo que consultarían a todos los sindicatos para construir la reforma de pensiones, a pesar que desde el año pasado el Gobierno ya había dicho que estaba reuniéndose con gremiales para escuchar propuestas.