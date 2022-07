Día del médico | Joven médica salvadoreña da consulta en lengua de señas: “Debe ser frustrante que los doctores no entiendan lo que sentís”

Kiriam Vanessa Martínez es una jóven de 26 años que actualmente se desempeña como coordinadora de una clínica en el municipio de Alegría, Usulután. Cursando el octavo año de doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador, Kiriam pensó en cómo poder comunicarse con todos sus pacientes de una forma universal y por eso decidió aprender la lengua de señas, ya que posee una afinidad por los idiomas en general.

Foto/ LPG L. Lozano

“Yo aprendí lengua de señas entre 2018 y 2021 en una academia particular. Quería comunicarme mejor con mis pacientes y ahora lo pongo en práctica para atender en los hospitales”, expresa Kiriam.

Para ella, la necesidad sustancial de poder comunicarse y su actividad médica en el día a día la lleva a interesarse por este tema. “Cuando llegué al hospital me di cuenta que hay muchos pacientes que no se pueden comunicar. Debe ser frustrante que los doctores no te puedan entender, no poder comunicar lo que sentís”, dice Kiriam.

Foto/ Instagram

La joven explica que aprender esta habilidad implica un nivel educativo alto, incluso los sordos de otros departamentos del país varían su lengua y esa es otra barrera que también hay que superar. Kiriam comenta que constantemente tiene que aprender otros elementos de la lengua que solo conocen las personas sordas.

A su corta edad, Kiriam ha atendido varios casos de personas sordas que requieren el uso de la lengua de señas. Sin embargo, ella relata que hay dos casos emblemáticos que han marcado su carrera médica.

Foto/ LPG L. Lozano

“Una paciente que llegaba pensando que estaba embarazada, ella creía que realmente estaba embarazada. En realidad tenía un tumor y otras afectaciones. También, otro caso es el de una niña que no era sorda, pero su mamá sí. La madre no entendía lo que tenía su hija, pero pude explicarle los síntomas y el tratamiento que debía seguir con la niña”, relata Kiriam.

La jóven médico cuenta que en la clínica, ubicada en el municipio de Alegría, sus superiores constantemente la buscan para comunicarse con los pacientes que son sordos o con dificultades comunicativas. “Es un problema muy grande al que no se le da importancia. Muchas personas no van a pasar consulta porque creen que nadie les va a entender y eso empeora su salud. Y sino, llevan un traductor pero estos a veces les cobran caro y por eso mejor no van”, puntualiza Kiriam.

Foto/ LPG L. Lozano

Además, la joven médico originaria de San Salvador explica que siempre ha creído que es necesario reformular el pénsum de medicina o incluso en nivel básico. Para ella, es una barrera comunicacional para ciertas personas y debemos ser una sociedad de verdad inclusiva, no solo de palabra. “La terminología médica en lengua de señas no existe, entonces hay que darse a entender. Es necesario por la empatía y la humanidad, no hay que sumarnos al problema”, finaliza Kiriam.

Actualmente, Kiriam continúa brindando consultas tanto para personas sordas como para personas sin ningún tipo de discapacidad. De igual forma, ha aprovechado las nuevas tecnologías para incursionar en el mundo del Tik Tok como @KiriamVanessa1 y poder llevar consejos de salud a personas con lengua de señas.