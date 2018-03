¿Dialogar con pandillas? El diputado Rodolfo Parker lo apoya

Lee también

El diputado Rodolfo Parker, secretario general y único diputado del partido PDC, expresó que se debe plantear un diálogo entre las autoridades con las pandillas para su desmontaje. El legislador hizo las declaraciones a través de su cuenta de Twitter.Según Parker, dialogar con las pandillas no significaría negociar “si no de habilitar oportunidades para los jóvenes”. “Debe plantearse dialogo con (las) pandillas para su desmontaje y fin de muertes y extorsiones sobre una base de lograr un país de oportunidades”, expresó el legislador.Parker expresó que la primera responsabilidad de un Estado es velar por la vida de las personas, y en ese sentido considera que debe iniciarse el diálogo con estos grupos. Semanas atrás se dio a conocer a través de medios digitales que una de las principales pandillas del país habría ofrecido su desmontaje. El Gobierno ha asegurado que no tienen como política negociar con estos grupos.