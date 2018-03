Diálogo con pandillas es indispensable, “jóvenes tienen derecho a soñar y rehabilitarse”, dice Iglesia

Lee también

Recientemente, representantes de las tres principales pandillas dieron a conocer a través del periódico digital El Faro un llamado para entablar diálogo con el Gobierno, partidos políticos y organismos humanitarios.Hoy, monseñor Gregorio Rosa Chávez dijo, durante la conferencia episcopal desde Catedral Metropolitana, que este era un tema muy importante que "no se puede dejar de lado". "Es un tema de vida o muerte", sentenció.En ese sentido, dijo que cree "que el diálogo es indispensable" pues "los jóvenes tienen derecho a soñar". "Los que están en el camino de violencia tienen derecho a rehabilitarse", añadió.En su intervención relativa al tema, Chávez citó el llamado del papa Francisco dirigido "al mundo entero" respecto a reflexionar sobre el futuro de los jóvenes.También, el religioso recalcó que no debe haber una medición de fuerzas de parte de las pandillas y las fuerzas gubernamentales de seguridad porque solamente provocan una guerra.Por otra parte, dijo que en ocasiones, estas propuestas de diálogo son "demagógicas, propagandísticas", pero que "ojalá esta sea diferente"."Si no se hace algo seguiremos contando muertos todos los días. Soy optimista y creo que en las sombras se dan cosas muy bonitas, no siempre en la pantalla de televisión", dijo luego.No es la primera vez que Rosa Chávez habla en pro del diálogo con pandilleros. El 1 de febrero de 2015, también en una conferencia episcopal, Chávez dijo que la iglesia dialogaba con las bases de las estructuras pandilleriles porque "son jóvenes que tienen derechos, tienen familias y necesitan ser escuchados". Para él, los pandilleros deben sentirse "acogidos, escuchados e incluidos"."En las bases hay diálogo desde hace mucho tiempo, pero hoy hay propuestas de obispos y hoy tendría más oportunidad de éxito", dijo en ese entonces.Ese día también citó a la autoridad de la Iglesia Católica en el Vaticano respecto a la autorización que tenían para estar en el Consejo de Seguridad Nacional. "Nuestra presencia en el Consejo tiene el aval del papa y él dice: 'métanse por ahí y plantea que los jóvenes tengan oportunidades y puedan soñar'".