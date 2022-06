Dictamen de medio ambiente sin bajar a pleno desde el 2021

Pese a haber aprobado ayer un pronunciamiento en honor al "Mes del Medio Ambiente" y "Día del Medio Ambiente", la Asamblea Legislativa mantiene una deuda en el sentido de devolver al ministerio en cuestión la potestad de aplicar sanciones a infractores medioambientales.

Y no es por falta de acuerdo. Hace poco más de un año, el 25 de mayo de 2021, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, envió al órgano legislativo una propuesta de reforma de los artículos 86, 87, 88, 89 y 93 de la Ley de Medio Ambiente para poder aplicar sanciones.

Dos días después de recibida la misma, el 27 de mayo, la comisión de medio ambiente emitió dictamen favorable a la petición del ministro. Fue el segundo dictamen de la comisión, de los siete que lleva en poco más de un año de legislatura.

Sin embargo, a la fecha, el dictamen no ha sido agendado para que pueda ser de conocimiento del pleno, pese a que proviene del Ejecutivo.

En las reformas, se acordaron las infracciones que deberán ser sancionadas, así como la clasificación de las mismas, el proceso y los montos económicos a cancelar cuando fuera el caso.

Así, si se trataba de multas, se acordó que se castigaría con salarios mínimos mensuales, sin definir cantidad. Si eran infracciones menos graves, se sancionaría entre dos a cien salarios mínimos; y si eran graves, el monto sería entre 101 y 5,000 salarios mínimos.

Sin embargo, nada de esto ha podido aplicarse por la falta de aprobación del pleno. Pese a ello, el diputado Guillermo Gallegos (GANA), miembro de junta, descargó en la comisión la responsabilidad, ya que aseguró que esta no ha remitido el mismo.

"En junta, cuando se recibe un dictamen, inmediatamente se agenda, pero no lo hemos recibido", aseguró.

La versión de Gallegos coincide con la del diputado Mauricio Linares (ARENA), miembro de la comisión. "Hace más de un año que el dictamen fue aprobado, y no se ha pasado ni a firma", apuntó, y agregó que el presupuesto 2022 del ministerio fue menor al de 2020 y 2021, y que eso refleja que no se le da importancia al tema.

Además, la diputada Dina Argueta (FMLN) recordó que el tema tenía a la base una sentencia de inconstitucionalidad de 2015, ya que el cobro de las multas se hacía con una categoría que la ley no tenía fijada. "No sabemos si es que hay otros intereses de no querer aprobar, porque tal y como está no se puede sancionar económicamente a infractores", apuntó.