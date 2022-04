Dictamen favorable para leyes de tren y aeropuerto

Comisión de Economía dictaminó favorable pese a que MOP y CEPA admitieron que aún están en ejecución estudios de factibilidad.

Sin tener estudios de factibilidad que confirmen si las obras son realizables o no, la comisión de Economía de la Asamblea emitió ayer dictámenes favorables a las leyes para que el Gobierno construya el tren del pacífico y el Aeropuerto de Oriente.

Luego de haber sido recibidas en la plenaria del pasado martes, y conocidas por la comisión en reunión el pasado jueves, esta última recibió ayer al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; y a representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), ya que estas serán las encargadas de ambos proyectos.

Ambas instituciones fueron cuestionadas por los puntos en común que ambos proyectos de ley presentaban: expropiaciones, no cumplir con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el cumplimiento de estudios de factibilidad.

En ese sentido, el ministro Rodríguez defendió la postura del gobierno de no cumplir lo establecido en la LACAP, amparándose de nuevo en programas ejecutados con fondos de cooperación internacional y no en proyectos públicos. "Si no usar la LACAP significa corrupción, significa que Fomilenio y el gobierno de Estados Unidos es corrupto. Japón, cuando ha ayudado a El Salvador, tampoco se ocupa. ¿Qué significa? Que el gobierno de Japón es corrupto, según la oposición", insistió el ministro, en su argumentación.

Luego, en lo relacionado a las personas que serán desalojadas para la utilización de la vía férrea, Rodríguez aseguró que el Gobierno tendrá listados donde la gente podrá elegir casa, o que se les entregarán cheques para que adquieran casas en donde sea su elección.

Asimismo, en lo relacionado a los estudios de impacto ambiental, el ministro dejó entrever que este aún se está realizando, pero que "la afectación ambiental sería mínima, porque es un espacio donde ya hay una infraestructura". "Aún así, estamos solicitando este estudio", agregó.

Aeropuerto

Mientras, en el caso del aeropuerto, Alex López, representante de CEPA, aseguró que la institución no busca saltarse procesos, sino ejecutar reglamentos propios de las instituciones. Y que esto no los volverá menos transparentes sino más eficientes, según su interpretación.

Además, López admitió que el ministerio de Medio Ambiente señaló en su estudio de impacto ambiental que la construcción del aeropuerto no era factible. Sin embargo, defendió que esto fue por que los parámetros de este no son usuales en el MARN. "El sistema lo rechazó en automático (...) porque conlleva el rompimiento de los parámetros normales", admitió, pero indicó que continúan realizando estudios de factibilidad para que la afectación al medio ambiente sea mínima.