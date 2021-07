Dictaminan que frase “Puesta nuestra fe en Dios” sea incluida como símbolo patrio

La comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa dictaminó aprobar una reforma a la Ley de Símbolos Patrios (LSP) para que en el Salón Azul, salones de comisiones y demás instalaciones pueda ser ubicada la leyenda "Puesta Nuestra Fe en Dios".

La reforma implica incluir el artículo 28-A a la normativa. Esto a pesar de que para la diputada Silvia Ostorga (ARENA) la modificación debía realizarse en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, dado que al reformarse la LSP, dicha frase se convierte en un símbolo patrio más.

"Quedando la leyenda en la Ley de Símbolos Patrios esa leyenda pasa a ser un símbolo patrio", mencionó Ostorga.

La propuesta de incluir la leyenda en la LSP fue presentada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Por su parte, el diputado Reynaldo Carballo, del PDC, mencionó que en los próximos días presentará la iniciativa para la lectura obligatoria de la biblia en las escuelas públicas, algo que en el pasado ya ha sido promovido pero sin resultado favorable.

"Yo siempre he estado a favor de la lectura bíblica, por ejemplo los colegios católicos y los cristianos evangélicos, siempre hemos dado la formación espiritual y moral y no es posible que en los públicos no lleguemos con esa formación", mencionó el diputado Reynaldo Carballo (PDC).