Diez empleados y $60,000 para oficina legislativa en Sta. Tecla

Lee también

La Asamblea Legislativa asumirá un gasto de $60,000 anuales ($5,000 al mes) en el pago de alquiler de la casa donde funcionará la oficina departamental en Santa Tecla, en La Libertad. A eso se le agrega el pago de salarios para entre 10 y 12 empleados contratados, y el gasto en gasolina para un vehículo adquirido.Ayer, el presidente del parlamento, Guillermo Gallegos, y los diputados por el departamento de La Libertad de los partidos ARENA, FMLN y GANA celebraron en un acto oficial la inauguración de la última sede departamental, que estará ubicada exactamente en la urbanización Santa Mónica, 5.ª avenida norte y 9.ª calle poniente, en Santa Tecla. La oficina está a escasos 12 kilómetros del palacio legislativo en el Centro de Gobierno, en San Salvador.La inauguración de la sede número 14 a escala nacional se da en medio de la discusión del financiamiento del presupuesto para el Gobierno central y tiene problemas económicos para cumplir las obligaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), las pensiones de los militares retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) y el pago a las distribuidoras del monto que estas han descontado a los consumidores que reciben subsidio a la energía eléctrica.El presidente de la Asamblea y los diputados justificaron que el costo se asume mediante el Programa de Modernización del Órgano Legislativo II de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Al preguntarles a Calixto Mejía, del FMLN; Francis Zablah, de GANA; Karla Hernández y Rodrigo Ávila, de ARENA, dijeron que no sabían exactamente montos. Fue tras reiteradas preguntas que el presidente de la Asamblea dio un monto del alquiler. “Yo creo que anda por $5,000 y los $6,000 (mensuales). Esto (casa) tiene que ser algo grande porque son 10 diputados”, sostuvo Gallegos.“Un monto en este momento no lo tengo, pero sí ha habido la necesidad de hacer algunas contrataciones de personal, el arrendamiento de la casa donde se va a albergar la sede departamental. Nada menos, entre otras cosas, voy a hacer entrega en este momento de un vehículo que también viene proporcionado por el BID para que puedan utilizarlo”, justificó Gallegos.Alegó que las compras de equipo, como computadoras y el vehículo, no pasaron por procesos de licitación en la Asamblea, sino que es el BID el que las ejecuta a través de un préstamo y que la Asamblea asume los gastos de funcionamiento. Gallegos aseguró que no recordaba de cuánto era el préstamo, pero en la anterior presidencia se manejó que fue por $5 millones.Mejía aseguró que para la atención a ciudadanos en dicha sede se han contratado entre 10 y 12 empleados, entre ellos, un jefe de la oficina, un responsable de atención cívica, un responsable de atención ciudadana, un motorista, una secretaria y vigilantes. Según Gallegos, el personal se seleccionó por cuota partidaria. “Es en representación de los partidos, desde el jefe hasta el ordenanza, motorista”, dijo.Agregó que estos empleados se distribuyen proporcionalmente de acuerdo con cuántos diputados tenga cada partido en el departamento. Bajo esa lógica, ARENA (con cinco diputados) y el FMLN (con cuatro) tendrían la mayoría. GANA solo tiene un diputado.